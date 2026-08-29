新北5位教師獲師鐸獎 學生現身謝師恩

今年新北市有五名教師獲教育界最高榮譽的師鐸獎，三重高中校長曾慧媚在任職丹鳳高中時，一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉給予學習與心理支持，更積極爭取無障礙電梯，昨教育局舉辦表揚活動，學生特別現身向恩師致謝，曾慧媚看見昔日學生忍不住激動落淚，也為今年師鐸獎寫下溫暖的一頁。

曾慧媚感性提及，宥嘉突破身體障礙，無論在數理實驗班或國文科表現都非常努力，比任何一個孩子認真，學校曾因通勤障礙讓宥嘉沒辦法上課，經過努力奔走終於在校內增設無障礙電梯，最終宥嘉甄選上台大，更是學校的榮耀。

黃宥嘉也提及過往感受到學校的教學風氣好，讓他的高中生活非常精彩，也很開心能看到電梯完成，讓有需要的學生可得到幫助，更感謝校長對他的照顧。

另有自強國小校長張明賢、豐珠中學主任羅琬臻、昌平國小教師林心怡及淡水商工教師柯燕輝也獲得今年師鐸獎。張明賢的學生陳瓊如如今也成為一名老師，感謝老師的栽培讓自己也立定志向從事教職。張明賢說，他總鼓勵學生寫日記，早期生活環境差，家長假日忙於工作，從學生日記得知孩子期盼假日能出遊，他很慶信能替家長完成孩子們的心願。

教育局長張明文表示，五位師鐸獎得主從新北眾多優秀教師中脫穎而出，更獲全國肯定，展現新北教師長年深耕教育現場的專業與熱忱。

張明文說，教育是助人的事業與志業，獲獎的校長及老師不僅代表新北市的教育典範，更看到教育的希望與未來。