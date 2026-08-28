汐止區樟樹二路號誌阻通行 九月要移除減少交通事故

汐止區樟樹二路涵洞週邊社區大樓不少，每天進出的公車、水泥車也多，只是路不寬，再加上最近有一支閃燈號誌就設置在馬路上，已經發生幾件交通事故，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求移除改善。

山光里長陳永松說，最近有住戶、機車騎士還有開車的里民反應，號誌裝在道路上很危險，所以請新北市議員張錦豪協助處理，也得到社區住戶的肯定，現場決定先拆掉號誌，以後如果有需要，再裝設相關交通號誌。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹二路因為有很多大型車進進出出，在往樟江大橋段，因為旁邊施工的工地將號誌移到靠馬路邊，最近也發生了一些事故，在路幅不夠會車的情況下，在有限的路幅增加了號誌，非常的危險，考量前跟後都有明顯的號誌，有閃黃燈支幹線閃紅燈的狀況下，建議可以先暫時拆除馬路上的號誌，未來如果附近住戶住進來，有增設紅綠燈號誌需求時，會再找適合地點，目前討論後決定市府交通局會在九月底移除號誌，讓汽、機車通行更安全。