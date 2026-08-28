聽新聞
0:00 / 0:00
巡守、防盜、防暴、防災4面向 汐止區保長里獲「優質治安社區」
汐止區保長里推動防災社區有成，也獲得韌性社區，並且今年還榮獲內政部「優質治安社區」，保長里翻轉淹水噪音印象，提升治安、環境品質，巡守隊肩負起夜間治安守護工作，從巡守、防盜、防暴及防災等四大面向努力，讓他們在社區治安評鑑中脫穎而出。
保長里長賴宗福表示，非常開心保長里獲得內政部治安社區評鑑，得到優質社區的肯定，整個治安的營造從巡守功能的強化、防盜、防暴跟防災，從四個面向去投入，巡守隊的部分，除了晚上去接晚歸的婦女，也針對弱勢從車站載到保長里的服務，這幾年來減少了很多交通車故。
賴宗福提到，另外在防暴的部分常常做宣導，並且在兒童節也辦相關主題的寫生活動，加強防暴知能，至於在防災，定期檢視防災地圖，最後在防盜部分，定期跟分局跟派出所合作，加強敦親睦鄰宣導，有幸在這幾年里內的治安突飛猛進，另外新北市的防暴事件增加的同時，保長里從113年8件下降到5件，火災從1件下降到0件，防盜從3件下降到0件，所以在各個面向都有顯著的發展，也感謝內政部以及新北市政府給保長里的肯定，未來會持續加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。