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汐止區北港國小圖書館窗戶改造 兼具美感與安全性

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北港國小校舍窗戶改善工程完成，提供學童安全並舒適的學習環境。圖／觀天下有線電視提供
北港國小校舍窗戶改善工程完成，提供學童安全並舒適的學習環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止北港國小是百年老校，校舍難免面臨老舊問題，其中圖書館的窗戶不但老舊也有安全上的疑慮，所以新北市議員白珮茹也以建議款協助圖書館以及五間教室窗戶改善工程，讓孩子們有更舒適的學習環境。

北港國小二樓，映入眼簾的是的大片採光落地窗，搭配著亮眼吸睛的紅色外框，真的很美，這間就是北港愛閱圖書館，走進去就像書店一樣，入口處設計主題書展，至於另一側則是這次新更換的一整排白框的窗戶，主要是因為原先的窗戶年久失修，不僅開關困難，更存在著安全上的隱憂，所以新北市議員白珮茹就以建議款協助全面修繕與升級。

50萬的建議款，協助北港國小辦理校舍窗戶改善工程，這次工程除了針對二樓圖書館的老舊窗戶進行整體更新，也同步修繕了五間教室的窗戶，以維護全校師生的日常教學與活動安全，現在改善完成，趕在開學前，新北市議員白珮茹也到學校關心，走進整體改造完成的圖書館，學校說，就像誠品書店一樣，窗戶邊還有一整排類似咖啡廳座椅，兼具美感的空間，希望讓孩子喜歡來，進而提升閱讀興趣。

新北市議員白珮茹表示，開學前到北港國小看圖書館以及教室窗戶改善，之前就因為窗戶老舊，再加上太低了，小朋友靠近怕會發生危險，學校就建議是不是能夠更新，利用放暑假期間請包商儘速施作，目前已經完成教室及圖書館窗戶的更新，更新後的窗戶不僅更美觀，整個環境看起來也更明亮，安全性也提升，希望新的設備、更安全的環境來迎接新學期的開課。

北港國小校長林素滿提到，圖書館靠外的邊窗，因為比較老舊也有變形，外面又沒有護攔，很擔心孩子靠邊窗會有跌落的危險，所以希望能夠改善，很感謝新北市議員白珮茹，讓學校有機會把環境安全不儘改善完成，還融合美感教育，讓孩子進到圖書館，能靜下心來去欣賞北港國小的環境，也用心去看書，希望孩子的閱讀能力能越來越好。

汐止 北港 圖書館

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