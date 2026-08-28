快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

聽新聞
0:00 / 0:00

新北：機車定檢電子化 車主須登錄手機號碼以免漏接

中央社／ 新北28日電

新北市府環保局今天表示，今年1月1日起已全面實施電子化機車排氣定期檢驗通知，不再寄發紙本明信片，改以手機簡訊主動提醒車主；呼籲機車所有人上網登錄，以免遺忘定檢受罰。

新北市民今天向媒體反映，他有登錄機車定檢電話簡訊通知，卻未接到通知簡訊，日前卻接獲檢驗逾期的提醒簡訊。

新北市環境保護局回應中央社記者詢問表示，自今年1月1日起全面實施機車排氣定期檢驗通知電子化，不再寄發紙本明信片，改以手機簡訊主動提醒車主，但須請車主登錄手機號碼於環保局簡訊平台。

環保局說，手機簡訊通知原應於定檢期之前發送，但經查市民所反映的車輛定檢期為每年2至4月，車主於今年7月才登錄手機簡訊平台，登錄時間晚於今年定檢期，因此才會發生僅收到提醒逾期未定檢的簡訊。車主應儘速至鄰近定檢站完成排氣檢驗，以免受罰。

環保局提醒，使用「新北市機車定檢簡訊通知平台」時，申請人資料應填寫正確，避免受理機關無法正確完成通知。系統將以自動化或非自動化方式，將排氣定檢時間通知以簡訊方式發送至車主手機，不再寄發紙本明信片。

手機號碼 機車 新北

延伸閱讀

外送才到15分鐘「陌生號碼突傳訊」她沒回 隔天凌晨又收到1句話嚇壞

新北150校疑曾用到農藥不合格蔬果 實際清查37間學校用到

愛車因風災泡水報廢 國稅局：買新車可申請貨物稅減免

台南0822豪雨災害 房屋稅等減免「從寬、從速、從簡」辦理

相關新聞

議員曝非自有住宅及租屋老人5.9萬 蔣萬安：會擴大老人住宅量能

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告高齡居住政策與老人住宅機制及高齡者慢老居住規畫，台北市議員林珍羽表示，北市「非自有住宅」以及「租屋」的長輩，人口數有5.9萬，但老人住宅現在只有324 戶；蔣萬安承諾會擴大量能。

格柵吸菸區引戰場 蔣萬安搬高雄九如橋回嗆：議員怎不吭一句？

台北市長蔣萬安今早赴議會專案報告。民進黨北市議員洪婉臻、簡舒培分別針對格柵式吸菸區及遮陽傘質詢，兩次的質詢都與蔣萬安唇槍舌戰，蔣更提兩次高雄市的高雄的九如橋花了5億元、前鎮漁港改建變成81億元，「這些也是納稅人的錢，議員要不要標準一致？怎麼不吭一句？」

八里城市沙雕遭強降雨沖刷…部分作品受損 展區維持開放

受低壓帶及西南風影響，新北市八里左岸近日午後接連出現短延時強降雨，2026八里城市沙雕展16座作品中，「懶懶戲水趣」、「沁涼一夏」、「深海小驚喜」及「夥伴大集合」共4座受到雨勢沖刷，造型線條及局部結構受損，其中拉拉熊、小白熊與小黃雞一起分享西瓜的「沁涼一夏」受損情形較為明顯。新北市高灘地工程管理處表示，沙雕團隊已完成初步檢視，待天候及沙體狀況穩定後，將依序展開維護作業。

北市吸菸區柵欄拆除爭議 蔣萬安：不符實際需求就檢討調整

台北市長蔣萬安力推「無菸城市」，但公館商圈設置柵欄式吸菸區，因外型被批「監獄風」，引發爭議。由於設施造型突兀、使用率不高，日前已全數拆除。蔣萬安今天上午證實，拆除決定是由他拍板。

新北環河快速道路4匝道鋪面改善 中和區橋和路夜間施工…車輛請改道

新北市政府為改善板橋區內新北環河快速道路匝道道路鋪面品質，新北市養工處將於8月29日至30日晚間10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉匝道，請駕駛用路人配合現場交通管制措施及現場人員指揮改道行駛。

新北「2026潮月新莊」烤肉派對及戰鬥陀螺 29日起報名

新北市經發局中秋節前夕舉辦「潮月新莊」系列活動將於9月19、20日登場，推出特色市集、露天電影、音樂表演等節目，其中烤肉派對、戰鬥陀螺比賽明天中午12時起開放線上報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。