新北：機車定檢電子化 車主須登錄手機號碼以免漏接

新北市府環保局今天表示，今年1月1日起已全面實施電子化機車排氣定期檢驗通知，不再寄發紙本明信片，改以手機簡訊主動提醒車主；呼籲機車所有人上網登錄，以免遺忘定檢受罰。

新北市民今天向媒體反映，他有登錄機車定檢電話簡訊通知，卻未接到通知簡訊，日前卻接獲檢驗逾期的提醒簡訊。

新北市環境保護局回應中央社記者詢問表示，自今年1月1日起全面實施機車排氣定期檢驗通知電子化，不再寄發紙本明信片，改以手機簡訊主動提醒車主，但須請車主登錄手機號碼於環保局簡訊平台。

環保局說，手機簡訊通知原應於定檢期之前發送，但經查市民所反映的車輛定檢期為每年2至4月，車主於今年7月才登錄手機簡訊平台，登錄時間晚於今年定檢期，因此才會發生僅收到提醒逾期未定檢的簡訊。車主應儘速至鄰近定檢站完成排氣檢驗，以免受罰。

環保局提醒，使用「新北市機車定檢簡訊通知平台」時，申請人資料應填寫正確，避免受理機關無法正確完成通知。系統將以自動化或非自動化方式，將排氣定檢時間通知以簡訊方式發送至車主手機，不再寄發紙本明信片。