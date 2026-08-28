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八里城市沙雕遭強降雨沖刷…部分作品受損 展區維持開放

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市八里城市沙雕近日遭強降雨沖刷，部分作品受損，新北市高灘地工程管理處表示，展區維持開放。圖／新北市高灘地工程管理處提供
新北市八里城市沙雕近日遭強降雨沖刷，部分作品受損，新北市高灘地工程管理處表示，展區維持開放。圖／新北市高灘地工程管理處提供

受低壓帶及西南風影響，新北市八里左岸近日午後接連出現短延時強降雨，2026八里城市沙雕展16座作品中，「懶懶戲水趣」、「沁涼一夏」、「深海小驚喜」及「夥伴大集合」共4座受到雨勢沖刷，造型線條及局部結構受損，其中拉拉熊、小白熊與小黃雞一起分享西瓜的「沁涼一夏」受損情形較為明顯。新北市高灘地工程管理處表示，沙雕團隊已完成初步檢視，待天候及沙體狀況穩定後，將依序展開維護作業。

高灘處長黃裕斌表示，沙雕取材於自然，也會隨著日照、風雨及河岸環境逐漸變化，因此每件戶外沙雕都是「有限賞味期」。沙雕修復並非雨停後立即補沙即可完成，除了必須在無雨環境下施工，也要確認沙體的水分及結構是否穩定。沙雕團隊將依每座作品的受損程度逐一處理，不會為了趕工而影響作品品質及現場安全。

近期天候仍不穩定，高灘處將持續掌握沙德爾颱風動態及後續天氣變化，彈性調整作品維護時程。修復期間，受損作品周邊將視作業需要設置管制範圍，請民眾配合現場引導，勿跨越圍欄或進入作業區域。雨後河岸路面可能濕滑，前往參觀時也請放慢腳步、注意安全。若遇颱風或強風，淡水金色水岸展區氣候將視現場狀況預防性洩氣，相關調整會即時公告。最新作品維護進度與更多活動消息請鎖定Facebook粉絲專頁「新北水漾【新北水利局】」或活動官網(https://www.2026balisand.com.tw/)。

新北市八里城市沙雕近日遭強降雨沖刷，部分作品受損，新北市高灘地工程管理處表示，展區維持開放。圖／新北市高灘地工程管理處提供
新北市八里城市沙雕近日遭強降雨沖刷，部分作品受損，新北市高灘地工程管理處表示，展區維持開放。圖／新北市高灘地工程管理處提供

八里 沙雕 強降雨

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