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議員批北市花千萬建遮陽傘卻跳票 蔣萬安：不符驗收標準

中央社／ 台北28日電

民進黨北市議員簡舒培今天說，北市府建造遮陽傘1支要價近新台幣1000萬元，且承諾8月底完工如今卻跳票。蔣萬安說，廠商未符合驗收標準，市府須確保安全品質。

蔣萬安上午赴議會專案報告「打造韌性台北：推動人行遮陽降溫及強化防洪排水建設」等5案，並與市府首長列席備詢。

簡舒培質詢指出，蔣萬安7月16日備詢時承諾8月底遮陽傘計畫完工，為何現在卻跳票。蔣萬安回應，因廠商自主檢查未符合驗收標準。

簡舒培質疑，遮陽傘監造費991萬元、施工費4966萬元，共8支遮陽傘，1支平均要價744萬元，且從基本設計到細部設計，經費自1405萬元增加到4966萬元，市府是否接受。

簡舒培接著說，依據市府資料，完工後的照明設備使用期限為8年，期滿後更新費用約640萬元，加總後1支遮陽傘要價984.6萬，近1000萬元，痛批「會不會太荒謬」。

蔣萬安表示，都發局已說過，從基本設計到細部設計本來就會增加經費，且遮陽傘可用20至30年，耐17級強風及6級地震，還結合公共藝術。

簡舒培也批程序荒腔走板，今年3月20日決標，4月2日簽約，但卻在4月23日才申請到4966萬元，還未完成申請就決標簽約，且先前詢問都發局時，收到回覆說「府級長官決定」。另外，工程自7月20日開始施作，僅做4天就跳票，「夏傘變冬菇」。

蔣萬安則稱，新工處專案路面及附屬設施更新工程都有上網公告，一切依法依規，且依照三級品管制度，廠商第一階段必須自主檢查，市府要確保一切安全及品質，符合驗收標準。

遮陽傘 蔣萬安

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