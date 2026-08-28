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北市推自動駕駛公車 蔣萬安：規劃116年投入4輛實測

中央社／ 台北28日電

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告說，會採3階段漸進式推動自動駕駛公車，明年10月先在北士科及信義路公車專用道投入4輛自駕公車實測，將做好每個環節的把關機制。

蔣萬安上午率台北市政府局處首長列席議會專案報告，蔣萬安報告內容包含「北市公車行車安全精進檢討及自動駕駛公車推動」等議題。

蔣萬安報告時說，針對引進自駕公車，將先實測累積經驗，並整合公車業者與自駕技術廠商的技術、車輛、營運人力及政策需求，找出適合台北市的自駕公車運轉模式。

他表示，市府去年9月成立自駕公車推動小組，盼後續能整合中央及產官學力量，且他要求自駕車試辦計劃，技術要成熟、法規要跟上、安全要顧到、營運要永續。

蔣萬安說，自駕公車今年起將分3階段逐步驗證，交通局已公告徵求有意願的業者可在信義路及仁愛路公車專用道進行概念驗證，盼由不同業者技術進行車輛實測。

他指出，明年將籌備車輛及啟動建置號誌設備，在北投士林科技園區及信義路公車專用道投入4輛全新自駕公車實證運轉。第3階段預計民國117年初投入12輛自駕公車，且將依當時實際需求，規劃不同型態的新闢路線。

蔣萬安說，針對建置自駕公車已編列新台幣11億元連續性預算，預算將運用在開發自駕系統、車聯網設施、圖資測繪、後台監控等軟硬體建設。

他表示，雖目前沒有專門針對自駕公車正式法規，但現階段可依無人載具科技創新實驗條例提出實驗計畫，並送經濟部核准後就能進行，這對北市而言是很重要的機會，將把實證過程及問題與經驗持續回饋給中央。

他接著說，針對自駕公車實證過程的保障機制及責任歸屬，會建立機制並做好風險控管，穩健推動自駕公車上路，並做好每個環節的把關，讓自駕公車成為北市未來公共運輸的一部分。

蔣萬安 自動駕駛 公車

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