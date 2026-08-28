格柵吸菸區引戰場 蔣萬安搬高雄九如橋回嗆：議員怎不吭一句？

台北市長蔣萬安今早赴議會專案報告。民進黨北市議員洪婉臻、簡舒培分別針對格柵式吸菸區及遮陽傘質詢，兩次的質詢都與蔣萬安唇槍舌戰，蔣更提兩次高雄市的高雄的九如橋花了5億元、前鎮漁港改建變成81億元，「這些也是納稅人的錢，議員要不要標準一致？怎麼不吭一句？」

洪婉臻說，市府原設置7處格柵式吸菸區，經費合計近96萬元，如今全面撤除，格柵式吸菸區當初是配合蔣萬安推動「無菸城市」政策設置，如今也是蔣萬安親自決定拆除，「蓋的也是你、拆的也是你，近百萬元公帑就這樣打水漂，這不是你自己的錢，是市民的錢，難道不用負責嗎？」

她質疑，如果一開始就有完整標準與評估，為什麼還會花近百萬元設置後再拆除？拆下來的格柵放在哪裡、能否再利用，市府都應交代清楚。

蔣萬安表示，格柵式吸菸區是他決定拆除，因為前天各界有不同意見，願意聆聽，也認為設計規畫上面，要更妥適，所以先撤下來，先即刻改善。

洪婉臻緊接著問，吸菸區規格不一、大小不同等。蔣萬安回，中央也是這樣設置的。洪不滿，現在又要開始談中央。蔣直接回嗆，議員知道民進黨執政數位身分證花了國民2.8億元重新修正，高雄的九如橋花了5億元，護欄也重新粉刷，這些是不是民進黨議員要標準一致「你同意嗎？」

兩人彼此不讓互相搶話，最後在質詢時間到時，洪婉臻嗆，「你是台北市長還是總統？」

隨後，民進黨北市議員簡舒培質詢時，詢問7月16日施政報告時問到遮陽傘，當初回答說8月底完工，結果現在跳票，「代表市府是為了搶快，程序完全沒有用。」更誇張的是，一支遮陽傘要價744萬元，後續照明更換還要再460萬元，總計984.6萬元。「當初是誰讓修馬路的來做遮陽傘？」

蔣萬安表示，會延期是廠商自主檢查時，沒有符合驗收標準，上周有接獲新工處報告。至於經費部分，一支遮陽傘可以用到20到30年、耐17級強風、6級地震來面對極端氣候，同時也結合公共藝術。

不過，簡舒培仍持續追問，蔣萬安提高雄市前鎮漁港申請3千萬，結果變成81億元，「這些也是納稅人的錢，議員要不要標準一致？怎麼不吭一句？」

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