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議員曝非自有住宅及租屋老人5.9萬 蔣萬安：會擴大老人住宅量能
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告高齡居住政策與老人住宅機制及高齡者慢老居住規畫，台北市議員林珍羽表示，北市「非自有住宅」以及「租屋」的長輩，人口數有5.9萬，但老人住宅現在只有324 戶；蔣萬安承諾會擴大量能。
北市府的專案報告中指出，據整體觀察，北市照顧高齡者家庭居住有6182戶，高齡者家庭的各項居住資源，包括社會住宅、出租國宅、平價住宅、老人住宅、社宅包租代管「各項居住資源」，高齡戶總計1萬8932戶，各項住宅資源高齡者家庭戶數已有32.7%。
林珍羽指出，台北市的長輩人數，65歲以上，目前有59萬1314人，但她認為北市規畫政策中，都是「有屋源」的長輩，其他「非自有住宅」以及「租屋」的長輩的人口數卻有5.9萬，但「各項住宅資源中」老人住宅現在只有324戶，真的夠嗎？而且等候社宅的人，還有2萬人。
另外，市長專案報告中寫到租屋長輩總共有8850人，租金負擔困難有787人，但老人住宅324戶，夠嗎？5.9萬的租屋以及非自有住宅的這些長輩何去何從？北市應設法擴大老人住宅的量能。
蔣萬安表示，北市府會持續來盤點，如果能夠持續擴大老人住宅的量能，市府當然會全力努力，還有包括社宅、包租代管、出租國宅等這些房源，也會持續來布建，盡可能滿足目前居住困難的這些長輩。
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