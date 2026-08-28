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北市吸菸區柵欄拆除爭議 蔣萬安：不符實際需求就檢討調整
台北市長蔣萬安力推「無菸城市」，但公館商圈設置柵欄式吸菸區，因外型被批「監獄風」，引發爭議。由於設施造型突兀、使用率不高，日前已全數拆除。蔣萬安今天上午證實，拆除決定是由他拍板。
對於議員質疑，吸菸區當初建造花費近100萬元，如今拆除是否應由蔣萬安自掏腰包負責？蔣萬安則反問中央及高雄相關建設，質疑政策或工程造成的經費支出，是否也應由相關單位負責。
蔣萬安表示，高雄橋樑及中央身分證政策等案例，相關經費高達2.8億元，「要不要負責？」他並提到高雄九如橋花費5億元重新粉刷，也反問「要不要負責？」。他強調，市府推動政策過程中若發現設施不符實際需求，就應該檢討調整。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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