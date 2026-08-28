新北環河快速道路4匝道鋪面改善 中和區橋和路夜間施工…車輛請改道

新北市政府為改善板橋區內新北環河快速道路匝道道路鋪面品質，新北市養工處將於8月29日至30日晚間10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉匝道，請駕駛用路人配合現場交通管制措施及現場人員指揮改道行駛。

新北市養工處8月29日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中和區華中橋至中山路2段332巷間橋和路銑鋪工程，施工期間華中橋往橋和路匝道將封閉管制；華中橋往橋和路、新北環快的車輛，請改道景平路至中山路二段通行。

養工處長鄭立輝表示，新北環河快速道路為連接新北市的重要橋梁，交通量十分龐大。本次針對4處匝道進行局部銑鋪改善，降低路面老化對行車造成影響，提供用路人更安全、舒適的行車環境。

施工預計分2天進行，施工期間相關匝道將封閉管制，並同步規劃替代道路，相關施工範圍及改道交通資訊如下，8月29日：施工範圍為板橋區環河西路四段上新北大橋（往三重方向），以及新北環河快速道路下板橋（往民生路方向）匝道；新北大橋往三重車輛，請改由環河西路四段萬板大橋匝道通行；新北環河下板橋往民生路方向匝道車輛，請改由縣民大道匝道通行。

8月30日施工範圍為新北環河快速道路下縣民大道以及環河西路四段與萬板路口上新北環河快速道路（往三重方向）匝道；下縣民大道匝道車輛，請改由環河西路三段中和匝道通行，往三重方向車輛則請改由環河西路四段上新北大橋匝道通行。

養工處提醒，施工期間將依現場狀況設置交通維持設施及改道標誌、標線，重要路口並安排義交協助疏導交通，請用路人配合現場指揮及改道動線。如遇雨天或天候不佳，工程將順延，施工期間如造成不便，敬請駕駛用路人見諒。