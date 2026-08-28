聽新聞
0:00 / 0:00
新北「2026潮月新莊」烤肉派對及戰鬥陀螺 29日起報名
新北市經發局中秋節前夕舉辦「潮月新莊」系列活動將於9月19、20日登場，推出特色市集、露天電影、音樂表演等節目，其中烤肉派對、戰鬥陀螺比賽明天中午12時起開放線上報名。
經發局表示，在新月廣場將推出「燒肉市集」，集結20攤特色美食業者於現場設攤，適逢新莊慈祐宮建廟340周年暨2026北台灣媽祖文化節，9月19日將邀請「超級夜總會」至現場演出錄影，重現當年歌廳秀風光。20日由新莊區公所邀請實力派台語歌手郭婷筠、華語流行歌手郭靜等嘉賓接力開唱。
新莊老街則將化身懷舊玩具樂園，共有20個展售攤位；晚上在武聖廟埕前有「露天電影」放映。一年一度的「戰鬥陀螺潮月盃」總獎項價值超過3萬元，冠軍可抱走「BX-00黃金神杖」及「UX-00空力天馬」，明天中午12時起開放線上報名，報名費300元。
碧江公園「烤肉派對」今年擴大至每日25組（2天共50組），每組10人份999元，即可享受原價3千元食材，明天中午12時起開放線上報名（網址：https://www.accupass.com/go/2026091920BBQparty）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。