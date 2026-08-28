新北「2026潮月新莊」烤肉派對及戰鬥陀螺 29日起報名

新北市經發局中秋節前夕舉辦「潮月新莊」系列活動將於9月19、20日登場，推出特色市集、露天電影、音樂表演等節目，其中烤肉派對、戰鬥陀螺比賽明天中午12時起開放線上報名。

經發局表示，在新月廣場將推出「燒肉市集」，集結20攤特色美食業者於現場設攤，適逢新莊慈祐宮建廟340周年暨2026北台灣媽祖文化節，9月19日將邀請「超級夜總會」至現場演出錄影，重現當年歌廳秀風光。20日由新莊區公所邀請實力派台語歌手郭婷筠、華語流行歌手郭靜等嘉賓接力開唱。

新莊老街則將化身懷舊玩具樂園，共有20個展售攤位；晚上在武聖廟埕前有「露天電影」放映。一年一度的「戰鬥陀螺潮月盃」總獎項價值超過3萬元，冠軍可抱走「BX-00黃金神杖」及「UX-00空力天馬」，明天中午12時起開放線上報名，報名費300元。

碧江公園「烤肉派對」今年擴大至每日25組（2天共50組），每組10人份999元，即可享受原價3千元食材，明天中午12時起開放線上報名（網址：https://www.accupass.com/go/2026091920BBQparty）。

「戰鬥陀螺潮月盃」總獎項價值超過3萬元，明天中午開放線上報名。圖／新北市經發局提供