快訊

山獸神現身？合歡山驚見「公鹿攔路」 霧中挺立帥炸網友

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

聽新聞
0:00 / 0:00

北市未安置遭性侵10歲女童？蔣萬安：勿抹煞、誤解社工辛苦付出

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影

鏡週刊報導北市一名母親去年在家中疑似性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪，議員質疑市府至今沒有安置女童。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，專業的社工一開始即評估，做了各項的措施，不希望他們辛苦的付出被抹煞、被誤解。

蔣萬安上午赴議會專案報告受訪指出，第一，副市長林奕華邀集跨局處已經對外召開記者會做了說明，其實在去年底第一時間市府接獲通報，包括家防中心、社工、教育局、警察局等各單位即刻的介入，而且擬定相關的安全防護計畫，採取各項的措施。

蔣萬安指出，從1月到8月，市府總共進行714次訪視、面談，以及有各項的課程、心理諮商的輔導、聯繫，這些都是專業的社工一開始評估，而且做了各項的措施，不希望今天社工在第一線透過專業的各項評估、採取的措施，辛苦付出而被抹煞、被誤解。

蔣萬安 女童 社工 性交易 林奕華

延伸閱讀

北市「柵欄式」吸菸區遭譏「監獄風」全拆! 蔣萬安說話了

台中某私立幼兒園遭控不當管教 4歲女童被按掐、拖拽全身傷

影／中市4歲女童疑遭教保園施暴 母淚訴女兒爆哭24小時無法入睡

刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

相關新聞

北市未安置遭性侵10歲女童？蔣萬安：勿抹煞、誤解社工辛苦付出

鏡週刊報導北市一名母親去年在家中疑似性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪，議員質疑市府至今沒有安置女童。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，專業的社工一開始即評估，做了各項的措施，不希望他們辛苦的付出被抹煞、被誤解。

北市戶所新婚拍照背板 挨批陳舊

北市戶政事務所布置結婚主題區，讓新人及陪同的親友拍照留念，議員耿葳昨天質詢指出，很多新人拍照卻笑不出來，有的戶所布置看起來像阿公店，或像告別式靈堂，審美觀和年輕人脫節，民政局承諾蒐集新人喜好與回饋改善。

北市府舉辦未婚聯誼搶報名 中籤率僅1成3

北市府三年來砸一六八○萬預算、辦一六八場未婚聯誼，吸引近五萬人次搶報名，但議員昨批錄取僅六八九二人，中籤率僅百分之十三點八九，且三年來僅成功配對六對，民政局指出，受限場地，無法容納太多人，另外也有配對成功卻未回報。民眾指出，公部門聯誼可多用互動遊戲，別太老套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。