北市未安置遭性侵10歲女童？蔣萬安：勿抹煞、誤解社工辛苦付出

鏡週刊報導北市一名母親去年在家中疑似性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪，議員質疑市府至今沒有安置女童。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，專業的社工一開始即評估，做了各項的措施，不希望他們辛苦的付出被抹煞、被誤解。

蔣萬安上午赴議會專案報告受訪指出，第一，副市長林奕華邀集跨局處已經對外召開記者會做了說明，其實在去年底第一時間市府接獲通報，包括家防中心、社工、教育局、警察局等各單位即刻的介入，而且擬定相關的安全防護計畫，採取各項的措施。

蔣萬安指出，從1月到8月，市府總共進行714次訪視、面談，以及有各項的課程、心理諮商的輔導、聯繫，這些都是專業的社工一開始評估，而且做了各項的措施，不希望今天社工在第一線透過專業的各項評估、採取的措施，辛苦付出而被抹煞、被誤解。