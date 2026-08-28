北市戶所新婚拍照背板 挨批陳舊

北市戶政事務所布置結婚主題區，讓新人及陪同的親友拍照留念，議員耿葳昨天質詢指出，很多新人拍照卻笑不出來，有的戶所布置看起來像阿公店，或像告別式靈堂，審美觀和年輕人脫節，民政局承諾蒐集新人喜好與回饋改善。

每個戶所為了讓新人在登記後能在當下拍照留念，特別美化布置一個區域，設立主題背板，讓新人及陪同的親友能拍照留念。

耿葳指出，他接到文山區民反映，辦理結婚登記當下，看到文山區戶政事務所布置的幸福照相館，「真的哭笑不得」，第一個直覺懷疑戶所是不是搞錯布置重點，結婚拍照專區布置得像在辦告別式。

她說，一區一特色高度精緻化的「結婚拍照專區與主題背板」，二○二四年部分行政區布置的背板老舊破損，布置也不符大家期待，民政局應議員要求，特別編列三百五十萬元專案預算，讓每個行政區都有不同的主題跟風格，但審美觀反而集體退化？跟年輕人的審美集體脫節？

民眾建議，區公所看板，可以搭配世界各國知名景點，近年來出國旅遊很熱潮，若能將知名景點仿真到區公所，拍出來也別有一番風味，也會讓大家有興趣。

民政局指出，這次戶政事務所結婚拍照專區全面更新，以各區獨特人文景觀為出發點，將在地特色融入結婚意象，營造多元風格的主題式拍照場景，提供新人更豐富的選擇。為瞭解新人對新婚區想法，將請戶所受理結婚登記時，蒐集新人對結婚拍照專區的喜好與回饋，作為未來調整依據。