北市府舉辦未婚聯誼搶報名 中籤率僅1成3

北市府三年來砸一六八○萬預算、辦一六八場未婚聯誼，吸引近五萬人次搶報名，但議員昨批錄取僅六八九二人，中籤率僅百分之十三點八九，且三年來僅成功配對六對，民政局指出，受限場地，無法容納太多人，另外也有配對成功卻未回報。民眾指出，公部門聯誼可多用互動遊戲，別太老套。

內政部戶政司統計，北市二○二三年有一萬三二○○對結婚，二○二四年一萬二一八九對，去年一萬二一七六，比前兩年少約一千對；新北市二○二三、二○二四年為二萬一八○○對和二萬一二三二對，去年大幅滑落到一萬八二五七對，暴跌近三千對。雙北市府都積極促婚、鼓勵生育，效益卻不如預期。

北市議員柳采葳昨在民政部門質詢指出，北市促婚亂象，除了四萬多人報名聯誼，中籤率低，三年來僅成功六對，其實北市空有大數據卻不分析，沒有針對成功配對及成婚者進行學歷年齡交叉分析，恐流於閉門造車。

柳采葳指出，三年六對配對成功的新人當中，有四對、近七成參加的活動，都是區公所一日深度活動，但北市高達百分之七十三點三的聯誼場次，只辦半日活動，每對男女平均互動不到十分鐘，又大辦穿搭講座，聯誼淪為直接看外表的面試。

張姓男市民指出，公部門的聯誼活動有點「老套」，對面坐不認識的硬要聊天很尷尬，而且互動的時間很短，全場參加者，可能來自不同的行業，或有特定職業、工作，價值觀不同，整場下來很不自然，建議可多用互動式遊戲，讓聯誼不要那麼死板。

北市民政局長陳永德指出，北市的單身聯誼活動報名，人數遠遠超過要錄取的人數，主要是受限於舉辦的規模、場地，未來會研議更多元的方式，例如烹飪課程。

另外，以往都是男生報名的人數遠多過於女性，未來也會考慮到吸引女性能夠來參加單身聯誼活動。

至於配對成功、結婚率低，陳永德指出，原本民政局在事後沒有追蹤，也沒有嚴格要求要回報成功率，有的人有回報結婚，其實可能也有很多有結婚卻沒有回報，所以以後要追蹤。來參加單身聯誼的活動，有的人不只參加一次，會詢問他們的意見回饋，包括活動時間是半日或一日等調整。