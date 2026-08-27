淡水捷運站增設機車格 施工汰換舊水管一次到位

新北市捷運淡水站周邊長期面臨停車空間不足的窘境，機車族更是一位難求。為解決通勤族與商家的停車需求，新北市議員鄭宇恩與養工處會勘確認後，決定利用捷運站對面的中正東路人行道進行退縮，增設機車停車彎及卸貨專用格，同時也將該路段的自來水管線一併換新。

新北市議員鄭宇恩表示，在工程開挖初期頻頻發生地下水管破裂的意外。經進一步調查發現，該地段的自來水管線竟然已經使用了將近四十年未曾更新，管線嚴重老化，為了避免未來道路陷入「挖一次、補一次，過沒多久又再挖一次」的重覆施工，藉由此次增設機車彎的開挖契機，自來水公司也配合進場，一併進行地下金屬幹管的全面汰換作業。

鄭宇恩表示，這次工程預計將為地方增加50個機車停車格以及一個卸貨停車格，不僅能大幅提升民眾轉乘捷運及周邊商家上下貨的便利性，更有助於提高大眾運輸工具的搭乘率，並讓道路環境更加整齊安全，另外更新後的自來水管線也將使區域供水更加穩定。