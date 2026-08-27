淡海輕軌串聯22間在地店家 旅學堂辦理數位交流會

在經濟部中小及新創企業署「115年度中小微企業數位轉型計畫」支持下，旅學堂辦理店家夥伴交流會，邀集淡海輕軌沿線合作店家齊聚，以交誼、資訊交換與後續合作討論為主軸，分享數位轉型、集章活動上線後的推動成果，透過活動地圖、社群內容，協助店家被遊客看見，豐富淡海輕軌沿線的旅遊內容。

淡水旅學堂計畫負責人李琪表示，透過辦理2次數位培力課程，協助店家認識LINE官方帳號、數位集章、QR Code 導流、顧客互動與基礎成效觀察等工具。對多數中小微型店家而言，數位轉型並非一次導入複雜系統，而是從能被現場使用的小工具開始，這次交流會，更是讓原本各自努力的店家開始看見彼此，22家合作店家涵蓋地方文史、獨立書店、自助畫室、烘焙等多元場域，就像淡水本身的多元文化，能滿足不同類型旅行者對特色體驗的想像。

李琪並表示，淡水不缺人流，真正的挑戰是如何讓旅客從「經過」變成「走進來」，並讓一次到訪有機會延續成下一次互動。透過數位集章系統，原本分散在各店的現場服務、優惠內容與地方故事，得以被串成一條可被看見、可被分享、也可持續優化的淡水旅遊路徑。

未來，旅學堂將持續整合此次活動成果，並透過走讀結合店家推出聯名活動，發展後續導覽、主題活動、跨店路線與共同行銷方案。從走讀到集章，從故事到消費，旅學堂期待讓更多人重新看見，淡水不只是一條老街，而是一座仍在生活、持續成長的百年小鎮。淡海輕軌也不只是交通工具，更能成為帶動淡水在地店家、生活文化與小旅行體驗的數位旅遊軸線。