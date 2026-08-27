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汐止區秀峰國小人行道工程 開學前規劃出安全動線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
區長及里長到場關心工程整體進度。圖／觀天下有線電視提供
區長及里長到場關心工程整體進度。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰國小前仁愛路兩側的人行道改善工程，本來預計要在八月底完工，不過因為遇到颱風一個接一個，影響整個工期，下星期一就要開學了，汐止區公所將先把校門口前的人行道先灌漿完成，並且規劃出安全的動線，保障學童上放學安全，整體工程預計九月底完工。

汐止區秀峰國小前面的人行道年久失修，不但有磚塊破損的情形，學童上放學動線也需要調整，這幾年重視人本環境改善，所以汐止區公所在去年將計劃書送交中央國土署申請經費補助，再加上市府也出了一半，經費到位後，仁愛路人行道改善工程已經在五月動工，只是本來預計要在八月底完工，不過今年颱風比較多，工期一直往後延，下星期一就要開學了，汐止區長林慶豐及里長就到現場關心整體進度。

汐止區長林慶豐表示，今年七、八月份有幾次的颱風跟豪大雨，相關工期就會先請廠商暫停，後續也請廠商在有限的工期內將幾個項目能夠優先做起來，尤其在校門口路段的部分，因為下星期就要開學了，所以請廠商加緊施工，希望在開學日前，能夠把校門口前人行道部分灌漿完成，並且把相關動線安排出來，讓小朋友在上放學是平安無虞的，整體工程大概會在9月底全部完成。

秀峰里長蘇樹木說，這段期間一直和區公所很關心整個工程進度，尤其要開學了，很多家長在問什麼時候人行道會完工，目前學校前兩側會先做好，開學後會繼續趕工，以前人行道很亂，等到整體工程做好了，小學生上學、家長接送就會比較方便。

秀山里長廖炯華指出，秀峰國小前人行道從開始施工到現在已經有一段時間，每天都會到工地去了解一下，昨天有再到現場去拍照，學校門口的部分都已經灌漿，但開學後比較擔心的問題就是，家長接送沒有避車彎，沒辦法停車，這一點希望大家能夠諒解，因為人行道還是需要改善，從里長任內提案已經4年了，今年因為有前瞻計劃通過才有經費，仁愛路兩側人行道都施作改善，等完工後，整體通行環境會好很多。

林慶豐提到，後續針對校門口人行道部分，會先在禮拜天的時候，把相關動線先排出來，尤其這幾天又有沙德爾颱風，相關的防颱準備工作以及開學前的整備會一起兼顧，期盼在開學前留好相關的通學通道。

這星期還是又遇到颱風，會同步做好防颱，開學前公所也會在現場規劃出清晰且安全的臨時通學動線，並設置完善的安全防護設施，保障學童上放學期間的行走安全，1,800萬元預算推動人行道改善工程，整體工程預計九月底完工。

汐止 人行道 工程

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