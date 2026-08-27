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民進黨政府社宅政策挨批 呂家愷點名蘇巧慧說明

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員呂家愷批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去曾以「為富不仁」形容侯友宜，如今面對中央調整社宅興建目標卻未同樣發聲。圖／呂家愷提供
新北市議員呂家愷批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去曾以「為富不仁」形容侯友宜，如今面對中央調整社宅興建目標卻未同樣發聲。圖／呂家愷提供

對於中央政府調整社會住宅興建目標，新北市府日前表示，恐使新北社宅短少約1.3萬戶。新北市議員呂家愷今批評，總統賴清德競選時曾承諾推動社宅，如今政策縮減；反觀新北市長侯友宜妻子名下「凱旋苑」已朝社會住宅方向轉型，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧面對中央社宅政策應清楚說明。

呂家愷表示，「凱旋苑」為侯友宜妻子繼承自父親的資產，過去蘇貞昌、蘇巧慧曾多次針對相關議題批評侯友宜。2023年侯友宜參選總統期間，其妻曾表示，待與既有廠商租約到期後，將把凱旋苑改為青年房舍出租或朝社會住宅方向使用。

呂家愷指出，今年6月租約期滿後，文化大學也宣布簽訂合作備忘錄，凱旋苑未來將轉型為社會住宅。他認為，這證明侯友宜一方已兌現當時承諾，反觀中央調整社宅政策，可能影響新北未來社宅供給，兩者形成強烈對比。

他進一步批評，蘇巧慧過去曾公開以「為富不仁」形容侯友宜，如今面對中央社宅政策縮減，卻沒有同樣強烈批判。他質疑，蘇巧慧身為立委及新北市長參選人，應對中央政策是否影響新北社宅供給提出立場，而非採取不同標準。

呂家愷表示，若中央政策調整確實造成新北社宅數量減少，蘇巧慧就應向市民說明立場，也應回應過去對侯友宜的批評是否仍然成立。他並呼籲蘇巧慧針對新北社宅供給及中央政策影響公開表態。

呂家愷 蘇巧慧 社宅

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