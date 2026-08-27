汐止區行政中心聯合普渡 三敬香虔誠祈求風調雨順

農曆七月份，家家戶戶、公司行號中元普渡，今年汐止區公所及行政中心各公家機關，選今(27)日，農曆7月15日普渡好兄弟，由汐止區長林慶豐帶領眾人虔誠祭拜，祈求國泰民安、風調雨順。

汐止區公所準備了三牲素果、泡麵、餅乾等乾糧，下午兩點準時開始，舉行莊嚴隆重的中元普渡祈安大會，今年由汐止區長林慶豐擔任主祭，帶領里長及各個公家機關一起祭拜好兄弟。

尊重習俗，虔誠祭拜，奉香、敬香儀式分為三次，只見大家在拿香祭拜完，集香後再度拿香，因為拜完地藏王菩薩、普渡公後，接下來向地基主致意，然後拜的是好兄弟，接著再由區長獻花獻果完成儀式，而今年一樣是整個行政中心的各機關一起聯合舉行，包括國稅局、稅捐及戶政等單位、還有新北市議員白珮茹、里長聯誼會都一起參與，共同祭拜，祈求平安。

汐止區長林慶豐表示，今天是行政大樓以及所有相關的單位聯合舉辦中元普渡祈安大會，期盼藉由祈安活動，祈求保佑汐止區能夠國泰民安、四時無災，也謝謝行政大樓的相關單位都能來參加，還有里長以及各界民意代表共同為汐止祈福。

新北市議員白珮茹提到，今天是汐止區公所年度的普渡法會，透過法會祈求保佑眾生平安，今年颱風很多，一個接著一個，希望透過普渡跟好兄弟祈求，讓地方能夠安居樂業，國泰民安、風調雨順。

汐止區里長聯誼會長陳有諒說，115年農曆7月15日，也是中元節，公所舉辦中元普渡，各里里長都有出席參與，一起上香祭拜，祈求保佑汐止區能夠風調雨順、國泰民安。