雙溪區新基里銀髮共餐匯聚社區力量 長者暖心相聚

新北市雙溪區新基里每月舉辦銀髮共餐，為讓這項照顧長輩的好事能長久辦下去，里長除了自掏腰包支持，地方民眾也共同響應「有錢出錢、有力出力」，有人協助經費、有人投入食材與人力，大家共同分擔、一起成就，讓每月約百位長者都能享用熱騰騰又健康的餐點，也讓社區互助的力量持續延續。

新基里長蘇虹如表示，舉辦銀髮共餐最重要的就是希望長輩吃得健康、吃得開心，也能讓大家有一個固定見面的機會。雖然每個月辦理一次並不容易，但看到長輩們吃得津津有味、現場笑聲不斷，就是持續辦下去最大的動力。

新基里銀髮共餐不只是提供一頓飯，更串起里內居民的情感與互助力量。在里長、志工及地方民眾共同投入下，讓「共餐」成為社區照顧長者的重要日常，也讓長輩在熟悉的家鄉裡，吃得安心、生活得更有溫度。

雙溪區長劉盈良表示，新基里銀髮共餐已成為社區重要的交流平台，每個月透過一頓熱騰騰的飯菜，讓長輩不僅吃得健康，也能彼此陪伴、交流情感。共餐能夠長期維持，除了里長與志工的投入，更仰賴地方居民共同支持，大家有錢出錢、有力出力，展現濃厚的社區互助精神，也讓長者照顧不只是單一單位的責任，而是全里共同守護的日常。