戶所新人結婚主題區「拍照笑不出來」？ 議員批：跟年輕人審美脫節

台北民政局戶政事務所在新人登記結婚後布置主題區，讓新人及陪同的親友拍照留念，議員耿葳下午在議會質詢指出，很多新人拍照卻笑不出來，有的戶所布置看起來像阿公店、或像告別式靈堂，審美觀和年輕人脫節，民政局承諾會改善。

台北結婚人數大減，出生率也直直落，為了鼓勵青年男女結婚生子，民政局除了持續舉辦各類單身聯誼、聯合婚禮等活動，甚至給予補助結婚補助、生育補助、租屋與育兒補助等等。北市每個戶所戶所為了讓新人在登記後能在當下拍照留念，特別美化布置了一個區域，設立主題背板，讓新人及陪同的親友能拍照留念。

耿葳指出，例如他接到文山區民反應，辦理結婚登記當下，看到文山區戶政事務所布置的幸福照相館，「真的哭笑不得」，第一個直覺懷疑戶所是不是搞錯布置重點，結婚拍照專區布置得像在辦告別式。

她說，一區一特色高度精緻化的「結婚拍照專區與主題背板」，2024年部分行政區布置的背板老舊破損，布置也不符大家期待，民政局應議員要求，特別編列350萬元專案預算，讓每個行政區都有不同的主題跟風格，但審美觀反而集體退化？跟年輕人的審美集體脫節？

有民眾建議，區公所看板，可以搭配世界各國知名景點，近年來出國旅遊很熱潮，若能將知名景點仿真到區公所，拍出來也別有一番風味，或是將熱門IP結合到背板中，也會讓大家感到有趣拍照，否則一般風景照，其實婚紗公司都會自己取景拍攝。

北市民政局指出，這次戶政事務所結婚拍照專區全面更新，以各區獨特人文景觀為出發點，將在地特色融入結婚意象，營造多元風格的主題式拍照場景，提供新人更豐富的選擇。

民政局表示，為瞭解新人對新婚區之想法，將請戶所於受理結婚登記時，蒐集新人對結婚拍照專區的喜好與回饋，將蒐集的意見，作為未來婚區調整與優化的依據。