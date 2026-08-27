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北市未婚聯誼搶報名中籤率僅13% 議員柳采葳曝驚人配對成功數

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳下午在民政部門質詢北市促婚的亂象。圖／取自市議會網站
台北市議員柳采葳下午在民政部門質詢北市促婚的亂象。圖／取自市議會網站

北市少子化嚴重，北市府3年來砸1680萬預算、辦168場未婚聯誼，吸引4萬9632人次搶報名，但錄取6892人，中籤率僅13.89%，且3年來僅成功6對，議員柳采葳指出，有如「速食看臉大會」。民政局指出，可能有人配對成功未回報，會研議追蹤機制。

柳采葳下午在民政部門質詢指出，北市促婚的亂象，除了4萬多人報名聯誼，中籤率低，3年來僅成功6對，其實北市空有大數據卻不分析，沒有針對成功配對及成婚者進行學歷年齡交叉分析，恐流於閉門造車。

另外，柳采葳指出，3年6對配對成功的新人當中，有4對、近7成參加的活動，都是區公所一日深度活動，但北市高達73.3%的聯誼場次，只辦半日活動，每對男女平均互動不到10分鐘，又大辦穿搭講座，聯誼淪為直接看外表的面試。

她舉例，希望單身聯誼辦理活動的時間是多久？報名者希望半日，占48.11%，一日是占41.3%，一日以上的占10.6%，所以希望活動一日或一日以上，其實超過五成，但市府辦這麼多場，卻多以半日的活動為主。

北市民政局長陳永德指出，北市的單身聯誼活動報名，人數遠遠超過要錄取的人數，主要是受限於舉辦的規模、場地，未來會研議更多元的方式，例如說烹飪課程。另外，以往都是男生報名的人數遠多過於女性，未來也會考慮到吸引女性能夠來參加我們單身聯誼活動。

至於配對成功、結婚率低，陳永德指出，原本民政局在事後沒有追蹤，也沒有嚴格要求要回報成功率，有的人有回報結婚，其實可能也有很多有結婚卻沒有回報，所以以後要追蹤。

陳永德表示，未來會依照意見調查回饋的機制來改善、優化，而且來參加單身聯誼的活動，有的人不只參加一次，會詢問他們的意見回饋，做調整跟改善。另外，活動時間是半日或一日，也會來調整。

北市 聯誼 柳采葳

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