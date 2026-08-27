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板橋殯儀館優化預算資料給不齊？ 新北議會連兩天半小時散會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會連續兩天開會開不到半小時就散會。記者葉德正／攝影
新北市議會連續兩天開會開不到半小時就散會。記者葉德正／攝影

新北市議會近日審查2025年度總決算，國民黨議員周勝考不滿民政局提供的板橋殯儀館優化說明會經費編列資料不完全，昨天在議會喊出清點人數，最後議員人數不足散會；今天無黨籍議員馬見因不滿市府資料提供不透明，再度要求清點人數，議會同樣因人數不足三分之一提早散會。議會連續兩天開會不到半小時就散會。

周勝考前天在議會質疑，市府去年舉辦板橋殯儀館優化說明會，但相關會議經費及支出科目不清楚，要求民政局提出完整說明；不過昨天他認為市府資料仍不完整，當場要求清點人數，最終導致議會提前散會。

今天會議同樣審查總決算，馬見認為市府若選擇性提供資料、敷衍議員，受損的不只是個別議員，而是整個議會的監督權與尊嚴，再度提出清點人數。

他強調，議會依法負有審查與監督責任，資訊對等是最基本前提，「如果今天議會選擇吞下去，未來市府就可能把敷衍當成常態」，拿不出真實、完整的資料，就不應要求議會閉著眼睛審查。

民進黨議員李宇翔質疑，周勝考要求的是板橋殯儀館優化相關資料，但議會第一審查會中，針對新北市各地殯葬設施興建的評估，相關經費是使用第一審查會公聽會預算，也有挪用嫌疑，市府與議會都應釐清預算支用及相關程序是否合法。

連續兩天因人數不足而散會，新北市議會國民黨團書記長陳儀君表示，清點人數是議會攻防手段，周勝考是資深議員，知道如何運用議事規則表達訴求，當議員認為市府提供的資料未達要求時，就可以透過清點人數等方式，讓市府知道「我要的資料要給我」。

陳儀君說，議會人數不足可能原因還有選戰將至，加上近期適逢七月普渡，無論藍綠議員出席人數都不高，她預期，明天大會出席人數會比較多，議事應可順利進行。

新北市新聞局長李利貞強調，市府依法行政，依照程序辦理預算及決算相關事宜，並接受議會監督審查。

新北 殯儀館 預算

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