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北市「柵欄式」吸菸區遭譏「監獄風」全拆! 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市會議工務委員會上午考察無菸城市。記者楊正海／攝影
北市會議工務委員會上午考察無菸城市。記者楊正海／攝影

北市推動無菸城市，其中金屬柵欄圍起的吸菸區，被網友嘲諷是「開放式監獄」，昨將7座全數同步拆除。對於是否是市長下令全拆？台北市長蔣萬安上午受訪指出，推動的過程如果有做得不夠好的地方，願意虛心聆聽民眾的建議，即刻做改善。

蔣萬安上午參加中元普度活動，針對柵欄式的吸菸區下令全面拆除，蔣萬安說，推出無菸城市這項政策，得到許多市民的支持跟肯定，過程當中市府也克服困難，包括設置負壓吸菸室、綠圍籬式，當然推動的過程，如果有做得不夠好的地方，願意虛心聆聽民眾的建議，也會秉持這樣的態度，推動各項市政。

議員陳宥丞上午隨北市會議工務委員會考察北市無菸城市時，關心相關建置和拆除費用。他說，市府想做任何的設施，「就會長出不同的設施」昨天的柵欄式吸菸區，蓋完又花錢拆，完全沒有跟議會溝通，且權責不分，造成市府各單位痛苦，做法像是暑假放完在趕作業的學生，讓市民不知道無菸城市在做什麼。

議員洪婉臻表示，台北市府的風格，好像是錢太多，先花再說；不行就躲在「市府團隊」後面，下達拆除令。當時設置前，為什麼沒先想好？且衛生局現又編列了400萬，要裝設AI偵測吸菸勸導設備，8月25日招標，但目前政策說明，仍是小畫家等級的陽春圖說、毫無細節。

議員洪健益指出，台北市現在有4種樣態的吸菸區，第一個叫負壓式，還有柵欄式、綠籬式和「停車格式」這四種，是市長蔣萬安在倉促的情況下，幕僚給他的想法？台北市僅有的7個柵欄式，是不是昨天一個下午全部不見了拆掉了，是民眾罵聲連連？還是市長的要求？

北市衛生局指出，市府有考慮到民眾的觀感，昨天討論過後以後，市府指示拆除。另外，工務局指出，柵欄式的設置經費，每座14.9萬，是由區公所設置。

另針對綠籬式吸菸區，工務局指出，綠籬式一組費用20萬，因為有植栽，有一年的保固期，還有維護，往後的每年一座的維護費用2萬元，維護包括澆水、修剪和處理其他狀況。至於設AI偵測吸菸勸導設備，在西門町商圈會設置10個點位。

北市推動無菸城市設置的綠籬式吸菸區，記者楊正海／攝影
北市推動無菸城市設置的綠籬式吸菸區，記者楊正海／攝影

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蔣萬安 監獄 北市 吸菸區

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