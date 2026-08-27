下雨天沒帶傘免煩惱 共享傘進駐新北市政府試辦首小時免費

下雨忘了帶傘常讓人懊惱，如今「共享傘」來了。新北市青年局與樂眾科技今起在市府大樓周邊試辦「raingo共享傘」服務，在市府北一門、北二門及市民廣場B1連通道設置3處租借站。即日起至11月30日試辦3個月，只要租借或歸還任一端為「新北市政府」站點，即享前1小時免費，24小時內最高收費20元，並可於全台raingo站點甲地借、乙地還，讓市民洽公、通勤遇到突發天候時多一項便利選擇。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局近年將「市場驗證」列為創業扶植的重要工作， 而樂眾科技的raingo目前已在全台布局800個服務據點，並與台灣高鐵、台北捷運等交通場域合作，足見其服務模式已臻成熟。這次由青年局媒合，秘書處提供市府場域，讓raingo把創新服務帶進市府，一方面提供便民福利，也讓新創在不同使用場景累積市場數據，是公共服務與創新創業互相加值的合作模式。

樂眾科技執行長暨共同創辦人余季堯表示，raingo希望以共享模式降低重複購買及一次性雨傘造成的資源浪費，解決民眾臨時需要雨傘的不便。此次新北市政府成為raingo第800個服務據點，也是首次在新北市府場域推出「前1小時免費」限定優惠、24小時內最高收費僅20元，希望降低第一次使用共享傘的體驗門檻，讓更多市民實際使用；未來也將透過實際回饋優化服務，讓共享傘成為民眾日常選擇，以減少傘具資源浪費、實踐環境永續目標。

民眾使用raingo共享傘，只需下載raingo App並完成註冊，於首頁點選「借傘」掃描租借站上的QR Code後即可取傘。使用完畢後，可依App顯示站點就近歸還。歡迎企業、商家、社區場域及政府機關等響應成為共享傘服務站點，共同打造永續共享城市，想瞭解更多合作方式歡迎洽詢樂眾科技：電話02-7730-1131；LINE客服@raingo。

新北市青年局表示，raingo進駐的「新北青創三重社會創新基地」是新北市青年局轄下以社會創新為主題的創業培力基地，支持社會企業發展商業模式與社會影響力，除了提供創業輔導、參展、媒體曝光等資源，也持續協助團隊鏈結企業、政府及真實市場。

新北市青年局與樂眾科技今起在市府大樓周邊試辦「raingo共享傘」服務，試辦首小時免費。圖／新北青年局提供