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義學國中多功能體育館上梁　侯友宜叮囑如期完工：不能耽誤孩子的使用

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜住持上梁祭拜儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜住持上梁祭拜儀式。記者黃子騰／攝影

新北市立義學國中多功能體育館共構地下停車場興建工程主體結構鋼構完成，市長侯友宜今天上午主持上梁典禮，該工程結合地下停車場、幼兒園與綜合球場，預計於明年8月9日完工，侯市長也特別叮囑務必如期完工：「絕不能耽誤孩子的使用。」

新工處長簡必琦說明，為提供義學國中生多功能的室內活動場地還有集會的空間，並滿足臨近區域市民對於停車空間還有托育需求，市府從2023年開始規劃。本案總經費約8.87億元，中央補助2.5億元，預定新建一棟地下1層地上5層的建築物，總地板面積約12000平方公尺。

簡必琦表示，工程自去年2月開工，主要分為兩大主軸，首先是新建1座地下1層、地上5層的綜合大樓，地下室規劃240個汽車停車位，並設有通往中港西路、民生路及學校共3個出入口。1樓設置6間幼兒園教室；2樓為多功能教室與小型運動活動區；3至5樓則為挑高室內球場，可容納1座籃球場或4座羽球場，亦可作為集會空間。第二部分則是全面更新原有的戶外平面運動場、籃球場及排球場。目前進度微幅超前，鋼構吊裝完成後將全面展開外牆及室內裝修作業。預計在明年4月完成外牆下架，並於明年8月全面完工。

新北市長侯友宜致詞時表示，泰山地區長期面臨幼兒園收托與停車位不足的問題，隨著鄰近的塭仔圳重劃區逐步開發、人口持續移入，市府運用義學國中校地，將大型體育館、幼兒園及公有停車場一次興建到位。侯友宜特別叮囑施工團隊，在兼顧工地安全與品質的前提下，務必全力朝明年8月如期完工的目標邁進，讓孩子們在開學時能擁有全新的活動場館，同時也期盼地下停車場能儘早投入試營運，有效紓解周邊社區的停車壓力。

侯友宜到場後與當地里長握手致意。記者黃子騰／攝影
侯友宜到場後與當地里長握手致意。記者黃子騰／攝影

新北市工務局新建工程處長向侯友宜介紹工程進度。記者黃子騰／攝影
新北市工務局新建工程處長向侯友宜介紹工程進度。記者黃子騰／攝影

侯友宜要求工程務必如期如質於明年8月9日完工，不能耽誤孩子的使用。記者黃子騰／攝影
侯友宜要求工程務必如期如質於明年8月9日完工，不能耽誤孩子的使用。記者黃子騰／攝影

新北市義學國中多功能體育館新建工程。記者黃子騰／攝影
新北市義學國中多功能體育館新建工程。記者黃子騰／攝影

工程人員吊裝鋼樑準備上梁。記者黃子騰／攝影
工程人員吊裝鋼樑準備上梁。記者黃子騰／攝影

侯友宜在鋼樑上簽名。記者黃子騰／攝影
侯友宜在鋼樑上簽名。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與到場參加的議員在鋼樑前合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與到場參加的議員在鋼樑前合影。記者黃子騰／攝影

國中 體育館 體育

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