老舊公寓無電梯爬梯機次數補助有限...議員籲增加 北市社會局諾研議

北市老舊無電梯公寓多，行動不便長者若要外出須仰賴爬梯機，議員接獲陳情，一名長輩有長期固定洗腎需求，但中央補助趟次明顯跟不上患者需求，若中央補助用完，加上北市每月最高也僅補助16趟，議員籲北市應針對長期使用需求長者提供補助。社會局諾，一個月內評估，預計先從低收入戶等經濟弱勢市民，優先放寬爬梯機補助趟次。

一名78歲長輩每周固定洗腎3次因住在無電梯老公寓，子女平日外出工作，每次就醫都必須仰賴爬梯機專人操作服務，但目前專人操作爬梯機服務，由中央「輔具及居家無障礙環境改善服務」每3年最高4萬元額度，但爬梯機每趟以700元計入額度，即使4萬元全部使用，也只能支應約57趟，以該長輩每月26趟計算，大約2.2個月就可能把3年的額度用完。

王欣儀指出，長照額度用完後，雖可銜接北市「社會參與計畫」，但每月最高僅補助16趟，且是以民眾每周出門2天、每天上下樓2趟設計，但患者每周固定就要3天往返醫院，加上社參補助未區分外出目的，且屬年度計畫，經費用完後就無法繼續補助，對固定、高頻率的必要醫療需求顯然缺乏彈性。

王認為，社會局應針對固定洗腎等「長期、固定、高頻率」的必要醫療需求建立專案評估機制，經評估確有需要、每月16趟不足以滿足實際就醫需求者，應研議增加補助趟次，可先從低收入戶、中低收入戶及獨居長者等弱勢族群著手，逐步試辦、檢視成效。

社會局長姚淑文允諾，先研議從低收入戶等經濟弱勢市民，優先放寬爬梯機補助趟次；另將媒合民間愛心資源，鼓勵捐贈爬梯機，並增加操作訓練人數，擴大服務量能。