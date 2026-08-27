快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

老舊公寓無電梯爬梯機次數補助有限...議員籲增加 北市社會局諾研議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市老舊無電梯公寓多，行動不便長者若要外出須仰賴爬梯機，議員接獲陳情，一名長輩有長期固定洗腎需求，但中央補助趟次明顯跟不上患者需求，若中央補助用完，加上北市每月最高也僅補助16趟，議員籲北市應針對長期使用需求長者提供補助。圖／社會局提供
北市老舊無電梯公寓多，行動不便長者若要外出須仰賴爬梯機，議員接獲陳情，一名長輩有長期固定洗腎需求，但中央補助趟次明顯跟不上患者需求，若中央補助用完，加上北市每月最高也僅補助16趟，議員籲北市應針對長期使用需求長者提供補助。圖／社會局提供

北市老舊無電梯公寓多，行動不便長者若要外出須仰賴爬梯機，議員接獲陳情，一名長輩有長期固定洗腎需求，但中央補助趟次明顯跟不上患者需求，若中央補助用完，加上北市每月最高也僅補助16趟，議員籲北市應針對長期使用需求長者提供補助。社會局諾，一個月內評估，預計先從低收入戶等經濟弱勢市民，優先放寬爬梯機補助趟次。

一名78歲長輩每周固定洗腎3次因住在無電梯老公寓，子女平日外出工作，每次就醫都必須仰賴爬梯機專人操作服務，但目前專人操作爬梯機服務，由中央「輔具及居家無障礙環境改善服務」每3年最高4萬元額度，但爬梯機每趟以700元計入額度，即使4萬元全部使用，也只能支應約57趟，以該長輩每月26趟計算，大約2.2個月就可能把3年的額度用完。

王欣儀指出，長照額度用完後，雖可銜接北市「社會參與計畫」，但每月最高僅補助16趟，且是以民眾每周出門2天、每天上下樓2趟設計，但患者每周固定就要3天往返醫院，加上社參補助未區分外出目的，且屬年度計畫，經費用完後就無法繼續補助，對固定、高頻率的必要醫療需求顯然缺乏彈性。

王認為，社會局應針對固定洗腎等「長期、固定、高頻率」的必要醫療需求建立專案評估機制，經評估確有需要、每月16趟不足以滿足實際就醫需求者，應研議增加補助趟次，可先從低收入戶、中低收入戶及獨居長者等弱勢族群著手，逐步試辦、檢視成效。

社會局長姚淑文允諾，先研議從低收入戶等經濟弱勢市民，優先放寬爬梯機補助趟次；另將媒合民間愛心資源，鼓勵捐贈爬梯機，並增加操作訓練人數，擴大服務量能。

補助 議員 北市 電梯 長照

延伸閱讀

試管嬰兒補助再加碼 第2、3次療程「多補5萬」最高15萬元 9/1起適用

台中罰鍰超收近6億 議員喊話：18歲市民機車駕訓補助應「不限名額」

彰化交通罰鍰進帳6.2億 歷史新高

無障礙不等於友善 病團揭身障者外出3大痛點

相關新聞

新北第二行政中心在三重 拚年底前進駐

新北第二行政中心大樓主結構剛完成，拚九月取得使照，下月進行各系統機電設備測試，包含警察、衛生等多個局近期忙打包搬家，拚十二月底前進駐。市長侯友宜期許二辦大樓整合治安、防災、交通、食安及資訊系統，能協同作戰，扮演城市治理的「安全大腦」。

北市首次審查 反偷拍自治條例草案 管理人要負責

今年五月爆發知名醫美診所偷拍案，造成社會不安，北市府率全國之先，提出公共場所防止隱匿式攝影自治條例草案，昨在議會法規會首次討論，議員盼思考反偷拍的獎勵機制以及針孔「實名購買」是否可行？法務局指出，有獎勵機制，實名制需要全國一致規定。相關條文下次續審。

義學國中多功能體育館上梁　侯友宜叮囑如期完工：不能耽誤孩子的使用

新北市立義學國中多功能體育館共構地下停車場興建工程主體結構鋼構完成，市長侯友宜今天上午主持上梁典禮，該工程結合地下停車場、幼兒園與綜合球場，預計於明年8月9日完工，侯市長也特別叮囑務必如期完工：「絕不能耽誤孩子的使用。」

老舊公寓無電梯爬梯機次數補助有限...議員籲增加 北市社會局諾研議

北市老舊無電梯公寓多，行動不便長者若要外出須仰賴爬梯機，議員接獲陳情，一名長輩有長期固定洗腎需求，但中央補助趟次明顯跟不上患者需求，若中央補助用完，加上北市每月最高也僅補助16趟，議員籲北市應針對長期使用需求長者提供補助。社會局諾，一個月內評估，預計先從低收入戶等經濟弱勢市民，優先放寬爬梯機補助趟次。

循著追劇地圖體驗拍戲情境 「新北Action！」影視主題展覽今登場

新北協拍中心已提供劇組逾8600次協拍服務，今年更集結近3年熱門影視作品推出「追劇地圖」，從今日起至8月30日在新北市政府1樓大廳推出「新北Action！」主題展覽，以「新北影視進行市」為主軸規劃4大特色展區，結合熱門影視作品、拍攝場景及互動遊戲，帶領民眾走進新北的影視世界。

新北行動治理最終站 市長視察藝文新廊帶

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車道，近期完工。川端橋下月開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。