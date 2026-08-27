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循著追劇地圖體驗拍戲情境 「新北Action！」影視主題展覽今登場

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「新北Action！」主題展覽在各展區結合布景設計影視場景翻翻樂、月老祈願牆及情境打卡拍照等各式互動體驗。圖／新北新聞局提供
「新北Action！」主題展覽在各展區結合布景設計影視場景翻翻樂、月老祈願牆及情境打卡拍照等各式互動體驗。圖／新北新聞局提供

新北協拍中心已提供劇組逾8600次協拍服務，今年更集結近3年熱門影視作品推出「追劇地圖」，從今日起至8月30日在新北市政府1樓大廳推出「新北Action！」主題展覽，以「新北影視進行市」為主軸規劃4大特色展區，結合熱門影視作品、拍攝場景及互動遊戲，帶領民眾走進新北的影視世界。

「新北Action！」有4大特色展區，分別為綜覽各影視作品新北拍攝場景的「新北影視進行市」、營造巷弄街景氛圍的「ACTION STREET｜巷口開拍中」、帶領民眾走進復古年代情境的「ACTION TIME｜時光開拍中」，以及充滿浪漫氣息的「ACTION LOVE｜心動開拍中」，每個展區皆結合情境布景與互動體驗，從影視拍攝場景翻翻樂、情境打卡拍照到月老祈願牆，讓大小朋友邊玩邊認識新北的影視足跡。

​新北市新聞局長李利貞表示，新北擁有豐富多元的城市樣貌，持續打造友善拍攝環境，新北協拍中心自成立以來，已提供劇組逾8600次協拍服務，並推出經典星光大道、都會星光大道、青春山海線星光大道及金獎星光大道4條影視朝聖路線，今年更集結近3年熱門影視作品推出「追劇地圖」。這次「新北Action！」主題展覽進一步將影視元素帶進市府大廳，邀請大家不只「看戲」，更能體驗「拍戲」的情境，親自感受新北影視城市魅力。

​新聞局說明，為邀請更多民眾一起參與，即日起可至「我的新北市」臉書粉絲專頁於指定活動貼文留言，即可參加線上抽獎。此外，於「新北Action！」主題展覽期間，至任一主題展區拍照打卡並公開分享指定內容，還可獲得現場限量好禮。歡迎影劇迷們一起走進「新北Action！」，用不同方式發現新北影視風景。

「新北Action！」主題展覽在各展區結合布景設計影視場景翻翻樂、月老祈願牆及情境打卡拍照等各式互動體驗。圖／新北新聞局提供
「新北Action！」主題展覽在各展區結合布景設計影視場景翻翻樂、月老祈願牆及情境打卡拍照等各式互動體驗。圖／新北新聞局提供

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