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新北行動治理最終站 市長視察藝文新廊帶

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市長侯友宜今天視察中正橋周邊環境整合再造工程，受到不少前往運動民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天視察中正橋周邊環境整合再造工程，受到不少前往運動民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車道，近期完工。川端橋下月開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。

市府昨安排行動治理最終站，侯友宜到永和區和里長座談。一行人視察永和博愛藝術街廓活化及中正橋周邊環境整合再造工程，永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有約九○年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。新北在川端橋周邊打造輪動主題公園，北市端打造「落霞觀景平台」。侯友宜、北市長蔣萬安將在九月下旬共同主持川端人行景觀橋啟用及點燈儀式。

周慶珍說，永和藝術街以人本環境、在地文化歷史為核心，透過道路空間、植栽綠帶、公共設施、地下管線等整體梳理，提升街道安全、生活品質。博愛街鋪面將更新為彩色壓花地坪，兼顧防滑安全與視覺美觀，新設造型路燈與景觀高燈，提升夜間照明與街道質感。另採用減法工程，藝術街電箱整併後，從十二座減為五座，博愛街單號側闢建二點五公尺寬人行道，雙號側規畫二點五公尺寬公共設施帶兼停車格，兼顧停車需求。

新北 雙北 侯友宜

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