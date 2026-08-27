新北第二行政中心在三重 拚年底前進駐

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車道，近期完工。川端橋下月開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。

2026-08-27 00:20