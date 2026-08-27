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新北第二行政中心在三重 拚年底前進駐
新北第二行政中心大樓主結構剛完成，拚九月取得使照，下月進行各系統機電設備測試，包含警察、衛生等多個局近期忙打包搬家，拚十二月底前進駐。市長侯友宜期許二辦大樓整合治安、防災、交通、食安及資訊系統，能協同作戰，扮演城市治理的「安全大腦」。
二辦位於三重區先嗇宮捷運站旁，聯外交通便捷，為讓民眾一睹新大樓丰采，今年十月十日新北國慶升旗典禮，不排除安排在二辦廣場舉行。
秘書處長祝惠美昨在市政會議報告指，三重市政大樓基地五點六八公頃，興建地下四層、地上二十六層黃金級綠建築，配置公園、廣場及廿四米計畫道路。停車空間有一四三五席汽車位、二七三七席機車位。
侯友宜說，新北幅員廣大，城市發展不能靠單一核心，三重第二行政中心啟動後，將與新板特區、新莊副都心及周邊大型開發區形成新節點，配合四環八線軌道建設，帶動新北溪南、溪北區域發展。
依市府規畫，大樓將設置安全智慧中心，整合警政勤務指揮、災害應變、交通控制、道路智慧管理及食安智慧監控等系統，走向協同作戰。
警察局長方仰寧昨表示，新北每天受理約五○○○通報案電話，新系統導入ＡＩ及電腦派遣，減少人工處理時間，目前市區部分案件到場時間約十分鐘，新系統運作穩定後，目標是縮短為五分鐘。侯友宜要求，警局進入新大樓不能只是「辦公室變新」，須真正展現快速打擊犯罪、圍堵攔截及跨區支援能力。
另，市府板橋行政大樓近年也啟動延壽、景觀改造計畫，強化人本環境。
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