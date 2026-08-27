北市首次審查 反偷拍自治條例草案 管理人要負責

今年五月爆發知名醫美診所偷拍案，造成社會不安，北市府率全國之先，提出公共場所防止隱匿式攝影自治條例草案，昨在議會法規會首次討論，議員盼思考反偷拍的獎勵機制以及針孔「實名購買」是否可行？法務局指出，有獎勵機制，實名制需要全國一致規定。相關條文下次續審。

北市「公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，缺乏直接裁罰規定，對大型連鎖機構嚇阻效果不足，不符實務需求，「市府版」自治條例草案，七月廿八在市政會議通過後，送市議會審議，昨與議員苗博雅等人提的「議員版」併案審查。

北市府表示，自治條例明確規範北市公共場所管理人應負起社會責任，對於管理的公共場所廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他具合理隱私期待空間，應每月至少一次實施隱匿式攝影機偵測，並且作成紀錄及妥善保存；也明定罰款與命停止營業、停止使用規定，還有證據保全與通報義務，全面保障市民隱私安全。

議員游淑慧指出，針對針孔攝影機的管理，要遏止犯罪最重要是從「犯罪工具」管理，市府應思考「實名購買」是否可行？市府也應給予「標章制」，讓消費者知道這個場所有定期檢查。

法務局長連堂凱指出，購買實名制，若不在台北市，在別的地方買，實務上難稽查，需要中央做全國一致性規定；至於標章獎勵，北市府這次的草案版本已經納入，若有落實反偷拍，將有獎勵機制。

苗博雅表示，反偷拍議題在議會跨黨派有高度共識，未來若場所管理人沒依法執行檢查，事後被查獲偷拍，場所管理人可能會被加重處罰。

苗也提出，府級版本中執行機關為各事業主管機關，如執行機關不明時，要由警察局報請市府核定，如果警局沒發覺，是否形成漏洞？游淑慧也憂心，會增加警方行政負擔。

法規會決議，刪除警局報請市府核定的相關條文，由市府決定委任機關執行；其餘條文罰則等細節待下次會議討論。