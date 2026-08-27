10歲女童遭性犯罪 北市府啟動司法保護安置

北市一名身心障礙母親去年在家中疑似接性交易，六旬客人疑對十歲小女兒性犯罪，議員批案發至今過二四○天，市府至今沒安置。社會局回應，該案累計訪視、密集聯繫及服務共七一四次，安置與否也依「兒童權利公約」評判，已啟動司法保護安置。

議員許淑華昨辦記者會表示，該事件去年十二月廿九日通報，疑從事性交易的身心障礙母親將客人帶到家中，客人竟侵犯十歲小女孩，直到小女孩乾爸、乾媽陳情才爆出，小女孩竟沒有被安置，已有多次自傷狀況，長期處在壓力中。

市府昨也立即開記者會回應，社會局長姚淑文說，獲報後立即啟動保護安全計畫，截至今年八月沒再發生過猥褻案件。她強調，安置與否是以兒童權利公約及ＳＤＭ安全評估過後，當時皆未達標，且女童在過程中透露不願安置，因此會以提高母親照顧能力、孩子自我保護能力出發。令人難過的是，在社區、大人等各方角力下，導致女童出現身心狀況，甚至自傷，社會局啟動司法保護安置。

姚淑文不滿議員在記者會中播放孩子片段的錄音內容，憂心「沒有思考孩子在社區內是否承受更大壓力，任何人都不應以兒少保護議題做文章。」

另外議員也指大女兒遭性侵、二女兒同樣遭到性犯罪。姚淑文說，第一個女兒被安置並非性侵事件，是媽媽對當時一歲半小孩有不當照顧；二女兒與小女兒事件不同，基於案件保密不便說明。