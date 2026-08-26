疑兒少性犯罪案北市府遭議員批 楊植斗：心疼女童、遺憾綠營操作

台北市據傳發生一名身心障礙母親去年在家中疑似接性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪案件。國民黨北市議員楊植斗認為，真相還沒呈現出來，親綠政論就已經拿來政治攻擊，心疼女童，也遺憾綠營如此操作。

楊植斗指出，從去年12月通報到今天，社會局對此案一共有714次的聯絡及服務，包含近200次的「面訪」由不同專業人員提供協助，包含司法諮詢、經濟補助、身心輔導等，這總共加起來714次的聯絡和面訪，綠營認為遠遠不夠，還嗆市府的兒少保護已被癱瘓。

他說，但考量社工人力緊繃，台北市的業務又最繁重，個人認為這樣的服務市府已經盡力做到最好了，局處同仁的辛苦，自有公評，但刪減資料丶片面擷取音檔，此風不可長。議員質疑「市府為什麼不安置女童？」衛福部從103年起，就推動「兒少保護結構化決策模式」。

他認為，當兒童權益受損時，安置並非唯一處理方式，而是要尊重兒童意願，將兒童與父母分離作為「最後手段」，在本案的完整錄音檔內容中，女童明確表達「不願被安置到機構」，作為主管機關社會局只能另覓方法丶持續溝通。然而，議員播放的音檔裡這段內容卻被「消音」還反過來質疑市府失職不安置，這對市府同仁公平嗎？

他說，後續，在多次的專業評估後判斷女童有安全及壓力照顧需求，社會局依程序啟動司法保護安置作業，不是不做，但對孩子來說萬不得已，誰想離開自己的家？綠營當然可以喊著要安置，聽起來很簡單，但孩子若無意願，政府只能評估評估再評估，等到最後才出手，不只台北市如此，全台都是同一標準。

楊植斗說，714次數的服務是好是壞，可受公評，但綠營刪減音檔，高呼要安置，痛批市府不做為，利用孩子的血淚無法接受，綠營請有點良心，別讓兒少案成為政治操作的血饅頭。