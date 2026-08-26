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公館用柵欄圍起當吸菸區遭譏諷「監獄」引熱議 蔣萬安下令全數拆掉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市今年起推動「無菸城市」並於熱門地段設置吸菸區，不過有網友發現公館某處吸菸區用柵欄圍起如同「牢籠」引發討論，台北市長蔣萬安下令針對類似吸菸區全數拆除，今天該處吸菸區已拆除。圖／讀者提供
北市今年起推動「無菸城市」並於熱門地段設置吸菸區，不過有網友發現公館某處吸菸區用柵欄圍起如同「牢籠」引發討論，台北市長蔣萬安下令針對類似吸菸區全數拆除，今天該處吸菸區已拆除。圖／讀者提供

北市今年起推動「無菸城市」並於熱門地段設置吸菸區，不過有網友發現公館某處吸菸區用柵欄圍起如同「牢籠」引發討論。台北市長蔣萬安下令針對類似吸菸區全數拆除。沈伯洋痛批，沒有長期計畫只想短期政策、一張漂亮照片。研考會主委殷瑋說，目前會聽取市民反饋滾動調整，預計年底也會提出相關規畫。

位於台北市大安區羅斯福路、新生南路口（即公館商圈）設置金屬柵欄圍起的吸菸區，被網友嘲諷是牢籠。連民眾黨議員陳宥丞表示，無菸城市等政策立意良善，但無配套且權責不一，基層公務人員叫苦連天、敢怒不敢言，在民代質詢眼神空洞，不知該說什麼，正告蔣市府應有完善溝通而非急救章，否則民眾會「好奇」為了選舉硬推政策。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今直言，「講白了，就是沒有規畫、沒有配套、沒有主責單位」，上級長官只要想出點子，基層就要絞盡腦汁生出不同方案，就會出現「有點好笑」的裝置藝術，目前看起來只是想要一個短期政策、一張漂亮照片、剪支短影音，講說台北市正在往無菸城市走，中、長期計畫則付之闕如。

北市府研考會主委殷瑋今指出，無菸城市政策有參考日本經驗，也不是每一個吸菸區都是負壓式吸菸室，不過台北市外的吸菸區比較多，對於台北來說，「格柵式」的吸菸區有引起一些討論，蔣萬安今天也下令拆掉，通過滾動方式調整，年底前會把相關的規畫推出。

蔣萬安 公館 監獄

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