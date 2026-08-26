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連接川端橋營造人本環境 永和藝術街打造實體人行道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影

連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，近期完工，而串連新北與台北市的川端橋開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。

市長侯友宜指出，緊鄰中正橋的川端橋於整修後，將成為銜接雙北兩岸的人行景觀橋及自行車聯絡道。同時透過活化橋下閒置空間及博愛街街廓改善，串聯楊三郎美術館與台北紀州庵文學森林兩大藝文據點，將藝術美學融入河岸環境與街廓紋理，形成雙北藝文新廊帶，為永和居民打造出一條兼具人文氣息與休閒功能的親水走讀廊道，展現城市新風貌。

永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。新北在川端橋周邊打造輪動主題公園，北市端打造「落霞景觀平台」，優化環境，營造更愜意氛圍。新北市侯友宜、台北市長蔣萬安今年9月初也將一起視察新店溪兩岸連成一氣的成果。

周慶珍說，永和藝術街以人本環境改善為基礎、在地文化歷史為核心，透過道路空間、植栽綠帶、公共設施、地下管線等整體梳理，提升街道安全、生活品質，打造兼具在地藝術特色、生活機能與舒適步行環境的博愛藝術街。

人行道改善全面更新鋪面更新鋪面為混凝土壓花地坪，兼顧防滑安全 與視覺美觀。高壓磚車道鋪面更新為彩色瀝青鋪面，大幅降 低擾人聲響並強化交通引導。新設造型路燈與景觀高燈，提升夜間照明與街道質感。

永和區公跨單位協調，協調各管線單位包括瓦斯、自來水、電信、電力等分批進行30年舊管線汰換，減少施工障礙影響工期，同時採用減法工程，整併變電箱由12座減少至5座，掃除部分路障，設計行人專屬通道，完工後，博受街單號側闢建2.5公尺寬人行道，雙號側規劃建2.5公尺寬為公共設施帶兼停車格，人行道及設施帶下方預埋弱電管溝，雙號側造型路燈，單號側景觀高燈。此計畫總經費6300萬元，市府負擔4100萬元；管線單位負擔2200萬元。

連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影

連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
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連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
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連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
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連接川端橋營造人本環境串連楊三郎美術館與台北市紀州庵文學森林，永和藝術街正打造實體人行道，縮減電箱數，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。記者王長鼎／攝影
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新北市長侯友宜今天視察中正橋周邊環境整合再造工程，受到不少前往運動民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天視察中正橋周邊環境整合再造工程，受到不少前往運動民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天視察中正橋周邊環境整合再造工程，受到不少前往運動民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影
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永和 人行道 人本

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