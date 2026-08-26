連接川端橋營造人本環境 永和藝術街打造實體人行道
連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，近期完工，而串連新北與台北市的川端橋開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。
市長侯友宜指出，緊鄰中正橋的川端橋於整修後，將成為銜接雙北兩岸的人行景觀橋及自行車聯絡道。同時透過活化橋下閒置空間及博愛街街廓改善，串聯楊三郎美術館與台北紀州庵文學森林兩大藝文據點，將藝術美學融入河岸環境與街廓紋理，形成雙北藝文新廊帶，為永和居民打造出一條兼具人文氣息與休閒功能的親水走讀廊道，展現城市新風貌。
永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。新北在川端橋周邊打造輪動主題公園，北市端打造「落霞景觀平台」，優化環境，營造更愜意氛圍。新北市侯友宜、台北市長蔣萬安今年9月初也將一起視察新店溪兩岸連成一氣的成果。
周慶珍說，永和藝術街以人本環境改善為基礎、在地文化歷史為核心，透過道路空間、植栽綠帶、公共設施、地下管線等整體梳理，提升街道安全、生活品質，打造兼具在地藝術特色、生活機能與舒適步行環境的博愛藝術街。
人行道改善全面更新鋪面更新鋪面為混凝土壓花地坪，兼顧防滑安全 與視覺美觀。高壓磚車道鋪面更新為彩色瀝青鋪面，大幅降 低擾人聲響並強化交通引導。新設造型路燈與景觀高燈，提升夜間照明與街道質感。
永和區公跨單位協調，協調各管線單位包括瓦斯、自來水、電信、電力等分批進行30年舊管線汰換，減少施工障礙影響工期，同時採用減法工程，整併變電箱由12座減少至5座，掃除部分路障，設計行人專屬通道，完工後，博受街單號側闢建2.5公尺寬人行道，雙號側規劃建2.5公尺寬為公共設施帶兼停車格，人行道及設施帶下方預埋弱電管溝，雙號側造型路燈，單號側景觀高燈。此計畫總經費6300萬元，市府負擔4100萬元；管線單位負擔2200萬元。
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