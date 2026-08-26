汐止區秀峰社區銀髮健康講座 觀天下贊助共餐看電影

汐止區秀峰社區每個星期三固定共餐、唱唱歌打麻將，促進鄰居間的交流，今(26)日則是舉辦銀髮族共餐暨預防失智健康講座，觀天下有線電視公司除了贊助共餐經費，也帶著長輩看影片，希望大家多多走出門、多運動，讓退休生活更精彩。

秀峰社區銀髮族共餐暨預防失智健康講座、政令宣導以及影片欣賞活動，一開場是由汐止國泰醫院進行失智預防健康講座，現場汐止區公所也針對長輩福利做宣導，當天包括汐止區長林慶豐也到場，和長輩們同樂。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心參加秀峰社區發展協會有關預防失智相關的健康促進活動，也謝謝觀天下特別支援老人共餐經費，以及汐止國泰醫院專業講師一起來協助長輩有關於失智預防課程，期盼所有長輩能夠多多走出來，來到社區一起老人共餐，更健康。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進提到，今天非常感謝觀天下有線電視贊助銀髮族共餐一萬元的經費，所以今年的餐準備的比較有營養又健康，另外，也特別請國泰醫院來做預防失智的健康講座，非常感謝社區銀髮族來活動中心共餐、唱歌，聽音樂、欣賞影片。

為了回饋地方，也一起關懷長輩，觀天下有線電視公司贊助共餐經費，社區也頒發感謝狀表示感謝，緊接著，就是吃便當看影片的時間，播放的影片很不一樣，跟銀髮生活主題有關，看看長輩如何在退休後，活的更精彩，片中是千歲咖啡，80幾歲的長輩學手沖咖啡，讓生活更豐富有趣。

秀峰里長蘇樹木說，觀天下來播放影片給大家看，片中有一個86歲的民眾就在說，每天都要走出去活動，爬爬山、交交朋友，對身體有益，像是秀峰社區胡理事長每個星期三都會辦活動，大家來打麻將、唱唱歌，有時也聽聽健康講座或做做運動，還有聊聊天多交朋友，多動動腦，很鼓勵大家多多走出來參加。

高齡化社會，為了鼓勵長輩正向面對退休人生，觀天下播放的影片，就是希望透過片中主角，帶出他們如何突破年齡限制，展現退休人生的無限發展可能，都是希望長輩多走出家門，多多運動，也和鄰居們多互動，生活不無聊，也能減緩失智失能，更健康。