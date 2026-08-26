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汐止區厚德里深耕環境有成 勇奪環境五星認證12連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
厚德里環境認證在志工長期用心付出下，成功蟬連五星級「12連霸」。圖／觀天下有線電視提供
厚德里環境認證在志工長期用心付出下，成功蟬連五星級「12連霸」。圖／觀天下有線電視提供

新北市政府每年都會舉辦的里環境認證，汐止區厚德里每一年參加並且都拿下好成績，今年也再度獲得五星級認證通過，12連霸真的很不簡單，厚德里長、志工、里民都好開心，因為環境維護不輕鬆，里長很感謝志工他們長期以來的用心付出。

汐止區厚德里每個星期三固定共餐，一早志工們就在廚房忙著洗菜、切菜，還有炒菜，筍子炒好了，接著是洋蔥炒蛋，前置作業是先將蛋炒起來，等下再炒洋蔥，但其實這群共餐志工還有一個身份，他們也都是里內的環保志工，而在這次新北市政府每年舉辦的里環境認證評比，汐止區厚德里再傳佳績，順利考驗通過並且榮獲最高榮譽的五星級認證，成功蟬連五星級「12連霸」。

厚德里長期以來參與環境競賽展現志在必得的決心，雖然平時都有落實清潔工作，但為了在評比中精益求精，團隊在考核前更是用心加強細節處理，甚至逐一掀開里內道路沿線的水溝蓋清乾淨，雖然辛苦，但當好消息傳來，志工們興奮地表示，一切的汗水與努力都非常值得。

厚德里長陳有諒表示，非常榮幸厚德里得到新北市里環境認證連續12連霸的五星級，這都是志工還有里民的配合才能得到這項殊榮，真的非常高興，也非常感謝所有志工的努力，未來會更加努力，把厚德里打造成為一個環境特別優質的社區。

陳有諒提到，平時里內環境維護，只要把指令下達，環保志工隊長就會帶著大家一起做，這次再蟬連五星，都是一起打拼出來的，有他們真好，而且這份工作都是每天在做的，志工每天都會穿梭在大街小巷，努力打掃整理環境，所以環境五星12連霸，里長從來不會上台去領獎，因為這份榮譽是來自志工努力打拼來的，因此每個擔任志工的都有機會到新北市政府接受市長的頒獎，他們都無比的高興。

厚德里環保志工隊長李燕芳說，包括水溝蓋都要一一掀起來清，還有防火巷都要打掃乾淨，這些都要重點加強，志工們都很自動自發，自己會做好分配的工作，秉持跟著里長的腳步，為里內打造最好的環境，所以環境五星12連霸對於志工來說也是一項肯定。

汐止 志工 洋蔥

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