淡水區連日豪雨釀路面頻爆裂 里長憂心用路安全

近期受短延時強降雨影響，新北市淡水區不僅發生多處積淹水災情，更傳出路面遭大雨沖毀的嚴重狀況。在淡水區文化路與新生街口、文化路陸橋下，以及馬偕街口等三處地點，路面因地下管線壓力過大而隆起爆裂，毀損面積達三平方公尺。當地里長與居民無奈表示，自今年六月底受颱風外圍環流影響以來，只要逢豪大雨，同樣的地點就會重演路面破裂的險象，至今已發生多達四、五次。僅依靠路面單位的反覆重鋪治標不治本，更讓用路人深陷危險之中。

當地居民與里長受訪時指出，該路段是淡水區的重要幹道，每日有大量通勤族、學生、公車及遊客進出。路面爆裂不僅造成交通回堵，更引發多起安全事故。上週即發生一輛汽車行經該處時，因閃避不及導致前輪爆胎；過去也曾有機車騎士因此摔倒受傷。里長特別強調，每次事發後相關單位僅以黃線或三角錐圍起警示，但在夜間視線不佳且風雨交加的情況下，這些警示線形同虛設，極易發生車禍，已經嚴重威脅民眾的生命與財產安全，呼籲市府務必從根本解決管線問題，而非僅做表面修補。

針對路面頻繁爆裂的原因，經相關單位釐清後確認，公路局雖負責路面維護，但真正肇因在於地下的污水管線。新北市水利局對此回應指出，近期強降雨導致大量雨水異常入侵污水下水道管線。管內瞬間水量暴增引發空氣擠壓，進而產生「氣沖」與冒水現象，強大的壓力直接將人孔蓋頂開，並連帶撐破周邊的柏油路面。

為徹底解決此一隱患並保障用路人安全，水利局已於第一時間要求淡水污水BOT特許廠商北岸環保公司派員進行交通維護管制，並完成路面與人孔框蓋的初步修復復原。在預防對策方面，水利局目前已要求廠商針對該路段周邊容易產生氣沖的熱點區域，增設了四處通氣管以有效洩減管線內部壓力。

此外，水利局承諾將於八月底前，全面汰換該路段早期設置的舊型人孔框蓋，更換為新型的「耐揚壓框蓋」，防止孔蓋再因氣沖或冒水彈開位移。期盼透過管線減壓與硬體升級雙管齊下，避免大雨再次癱瘓下水道設施與道路，確保住家污水排放順暢與全體用路人的交通安全。