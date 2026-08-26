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馬偕博士到你家 淡水馬偕醫院深入社區守護全齡健康

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
馬偕醫院將醫療團隊帶入社區，提升民眾受檢的便利性與效率。圖／紅樹林有線電視提供
馬偕醫院將醫療團隊帶入社區，提升民眾受檢的便利性與效率。圖／紅樹林有線電視提供

為了落實預防觀念，並提供在地居民更便利的醫療照護，淡水馬偕醫院此次將完善的醫療資源直接搬進淡水將捷之森社區，舉辦「馬偕博士到你家」社區整合性篩檢活動。這次活動由淡水馬偕健康檢查中心、社區醫學中心及馬偕醫院癌症中心共同主辦，讓民眾下樓即可享有醫院等級的健康把關。

淡水馬偕醫院健檢中心副主任蔡玉梅指出，這次社區篩檢活動提供全方位的健康檢查服務，包含免費成人預防保健外，院方還提供多項免費癌症篩檢服務，涵蓋子宮頸抹片檢查、HPV篩檢、乳房攝影，以及胃癌與大腸癌的糞便篩檢，期望協助民眾提早發現身體異狀並及早治療。蔡玉梅副主任表示，藉由親自將醫療團隊帶入社區，不僅提升了民眾受檢的便利性與效率，也成功吸引上百位居民熱烈參與，整體活動流程相當順利。

除了針對成人與長者的健康篩檢，活動也特別為年輕家庭規畫了豐富的孩童「小小醫師體驗營」闖關活動，以及兩場專業健康講座，將捷之森社區管委會主委林展生特別表達感謝。林主委表示，這項合作讓住戶不需遠行，在自家附近便能獲得醫療保健服務。他進一步提到，未來社區還將推動更多元的醫療服務，包含在診所前方設立定期篩檢站，以及運用智慧型手機等智慧服務進行遠距判斷與醫療照護。此舉期望能照顧到無法走出家門、有心理壓力或現有醫療照護未能觸及的細節，進而在社區內建構出完整且優良的醫療保健體系。

面對高齡化社會的趨勢與社區「全齡化住宅」的訴求，林主委期盼這種社區與醫院合作的典範能更加落實，進而有效縮短鄰里、醫療院所與住戶之間的距離。

淡水 馬偕 馬偕醫院

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