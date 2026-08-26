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舊內衣先留下！北市環保局推回收加碼不限品牌 送手洗精、折價券

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市環保局攜手華歌爾推出女性舊內衣回收加碼活動，鼓勵民眾落實資源循環。聯合報系資料照
台北市環保局攜手華歌爾推出女性舊內衣回收加碼活動，鼓勵民眾落實資源循環。聯合報系資料照

女性貼身內衣如果出現鋼圈變形、失去支撐彈性或肩帶頻頻滑落，代表已達到使用壽命。為推廣資源循環與源頭減廢，台北市環保局宣布攜手知名品牌「台灣華歌爾」，自9月1日起共同推出「物盡其用、循環減廢－女性舊內衣回收加碼活動」，號召民眾將淘汰的舊內衣妥善交由專門管道回收，延續物資價值，還能享有精美清潔好禮與購物折價券

台北市環保局在臉書粉專指出，許多民眾在汰換老舊或破損內衣時，往往因不清楚回收管道而直接當作一般垃圾焚化處理。本次回收加碼活動將自115年9月1日起至10月31日止，民眾只要將家中不再穿著的女性舊內衣整理好，不限任何品牌皆可參與回收。

環保局提醒，參與活動前需落實以下簡易步驟：

清洗乾淨：確保回收的舊內衣已經過徹底清潔並晾乾。

妥善裝袋：將洗淨後的舊內衣裝入袋中。

專櫃交付：於活動期間內攜帶至全台指定華歌爾活動門市或專櫃進行回收。

為鼓勵更多女性朋友響應綠色生活，活動期間民眾每回收2件符合條件的女性舊內衣，即可免費兌換1瓶「貼身衣物專用手洗精（60ml）」，每月限量2500瓶，活動兩個月共計提供5000瓶，數量有限、送完為止。此外，若為華歌爾會員參與回收，還可額外獲贈100元商品折價券，回饋消費者的環保行動。

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