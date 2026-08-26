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貢寮區德心街外環道改善 道路更平順通行更安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
改善工程從道路鋪面、排水到路側擋土設施一併改善，讓道路整體環境獲得提升。圖／觀天下有線電視提供
改善工程從道路鋪面、排水到路側擋土設施一併改善，讓道路整體環境獲得提升。圖／觀天下有線電視提供

為落實「行動治理」精神，新北市貢寮區公所積極回應地方需求，針對雙玉里辦公處提出的德心街外環道改善建議，在市府與區公所共同投入下，目前工程已經順利完工，改善範圍有道路鋪面、側溝及路側設施，讓居民日常通行更加安全、便利。

雙玉里德心街外環道是地方居民經常使用的道路，過去部分路段較為狹窄，加上側溝排水不夠完善，遇到下雨時容易影響道路通行。這次改善工程投入經費約502萬元，從道路鋪面、排水到路側擋土設施一併改善，讓道路整體環境獲得提升。

貢寮區長柯建輝表示，行動治理就是要走進地方、了解居民真正的需求，這次德心街外環道改善，就是地方反映後積極爭取資源的成果。工程完成後，不只改善道路品質，也讓居民及往來車輛通行更加安全。

雙玉里長吳永彬也表示，德心街外環道是居民日常往來的重要道路，過去道路與排水確實有改善需求，感謝市府及區公所協助推動，現在工程完成後，路面更加平整，雨天排水也更順暢，對居民來說是一項實質的改善。

貢寮 里德 報導

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