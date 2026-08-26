北農「月映雙華」熱銷破萬盒 蛋黃酥完售、果漾雪餅最後千盒

照片為北農提供

中秋送禮熱潮持續升溫，臺北農產運銷公司（北農）推出的北農嚴選「月映雙華」禮盒，上市後廣受各界青睞，兩款禮盒累計熱銷逾萬盒、超過83,200顆。其中，「珍饌蛋黃酥禮盒」售出逾6,500盒、約52,000顆，目前已全數售罄；「果漾雪餅禮盒」也已售出逾3,900盒、約31,200顆，展現市場對北農嚴選品質與品牌的肯定。

「北農嚴選月映雙華」以「一輪月，萬點念；團圓有期，思念無盡」為主題，透過兼具質感與節慶意涵的包裝設計，傳遞中秋團圓的祝福與真摯情感。北農表示，珍饌蛋黃酥在中秋節前提前完售，感謝消費者、企業團體及各界熱烈支持，也反映北農嚴選多年來對安心選品、品質把關及包裝設計的堅持。

目前仍可訂購的「果漾雪餅禮盒」，集結乳酪、檸檬、芒果及草莓四種口味，以香酥餅體搭配清新果香，口感細緻、甜而不膩，無論作為中秋伴手禮、企業贈禮或與親友共享，都能滿足不同年齡層的喜好。消費者完成訂購後，最快可於9月1日取貨，方便提早安排中秋送禮行程。

北農表示，果漾雪餅目前僅剩最後限量1,000盒，售完為止，誠摯邀請有送禮或團購需求的消費者把握最後機會，儘早訂購，將四種幸福滋味分享給重要的人，為今年中秋增添一份清新甜蜜與團圓心意。

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