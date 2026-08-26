北市公布酒毒駕累犯名單 黃咸縉及陳林宏毒駕累犯3次、林建沅酒駕累犯4次最多

圖片為臺北市交通事件裁決所公告截圖

臺北市交通事件裁決所（以下簡稱裁決所）第94次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有30名，其中毒駕累犯者有13名，酒駕及拒測累犯者有17名，合計30名（姓名、照片及違法事實詳如附件1-1、1-2），臺北市累計已公布2,458人次（2,278名）。

本次公告名單罰鍰最高者為黃咸縉，毒駕累犯3次處罰鍰18萬元，機車駕照禁止考領3年，罰鍰部分未繳納已移送強制執行。本次公告名單中24件已結案，2件罰鍰尚在分期繳納中，餘4件未結案全數移送強制執行，移送金額61萬元。

上月（115年7月）臺北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有顧承祥及朱書宏等2名，裁決所已印製A4彩色照片海報（如附件2）將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒（毒）駕行為，期望透過社會制約，避免高度酒（毒）駕累犯者再犯之可能性。

裁決所特別提醒民眾，有酒（毒）駕及拒測等上述違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5,000元。

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