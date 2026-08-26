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新北漫畫特色館 人氣漫畫免費借閱

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》及《海賊王》等近3萬冊漫畫免費借閱，新北漫畫特色館「永和民權分館」9、10月推出一系列親子動漫體驗活動，結合Cosplay、AI漫畫創作、花媽配音體驗等，邀親子一起玩動漫。

新北市漫畫館藏量最多的新北市立圖書館永和民權分館，漫畫藏書近3萬冊，從《鬼滅之刃》到《葬送的芙莉蓮》，全都可以免費借回家，9、10月更推出一系列結合閱讀、Cosplay、動畫配音、漫畫創作等親子動漫體驗活動，邀大小朋友一起探索漫畫的樂趣。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，漫畫一直深受大小朋友喜愛，也是許多人培養閱讀興趣的起點。近年許多人氣漫畫改編成動畫與電影，也帶動漫畫閱讀熱潮。永和民權分館以漫畫作為特色館藏，希望提供多元的閱讀選擇，讓大小朋友從喜歡漫畫開始，進一步培養閱讀習慣，探索更豐富的閱讀世界。

永和民權分館9、10月推出「漫畫趣遊月」親子動漫體驗活動，包括AI漫畫創作、詠春拳體驗、動畫便當手作、動漫歌曲學日語及動畫配音等多元內容。9月12日、19日、26日連續三個周末登場的「我的專屬漫畫工作坊」，將由專業講師帶領學員從角色設計、分鏡構思到故事創作，並結合AI工具完成專屬漫畫作品；10月4日(日)「英雄防禦術」結合詠春拳入門教學，讓民眾在體驗漫畫英雄元素的同時，學習基本防身觀念；10月24日(六)「動畫歌日語輕鬆唱」則透過《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉帶領大家感受動漫歌曲魅力；壓軸登場的10月31日(六)「花媽來了！經典動畫配音體驗」，特別邀請《我們這一家》「花媽」配音員王瑞芹老師分享配音技巧與幕後故事，帶領大家體驗聲音表演的魅力。

此外，9月1日至30日還有「漫畫時光印章趣」，只要借閱永和民權分館漫畫，即可集點兌換精美小禮物； 10月1日至31日則推出「拼出漫畫世界」，完成拼圖挑戰即可兌換閱讀小禮；活動期間，永和民權分館也設有「漫畫主題打卡體驗區」，提供Cosplay服裝及拍照道具，讓小朋友可以化身喜愛的動漫角色，留下趣味紀念照。

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