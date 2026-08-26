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2026「潮臺北 × 潮首爾」文化展品亮點搶先公開

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市政府舉辦的第二屆國際都會音樂節「2026 潮臺北 TRENDY TAIPEI」持續串聯亞洲流行文化能量，其中備受關注的「潮臺北 × 潮首爾」文化展覽《Return to Reality：Why Do We Gather Again？AI 時代，為什麼我們再次聚首現場？》繼首波公開策展概念與韓國頂尖演唱會製作團隊 YOUJAM STUDIO 後，本次更釋出展覽亮點。展覽將於9月4日至13日在臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳登場，共規劃9大展區，從韓流巨星曾於舞台上實際使用的經典物件、依演唱會原設計與比例重新打造的舞台作品，到媒體藝術、動力裝置、3D 沉浸式聲響及珍貴幕後檔案，帶領歌迷從「看見舞台」進一步「走進舞台」，拆解世界級 K-POP 現場背後的美學與創作思維。

其中最受矚目的，莫過於多件藝人於演出中實際使用過的舞台實品跨海來臺，包括金俊秀（XIA）與李孝利實際坐過的王座、BLACKPINK 專屬演唱會道具與特殊造型麥克風架與特殊造型麥克風架，以及 2NE1 曾使用的特殊造型麥克風架，讓過去只能隔著舞台與螢幕看見的經典物件，以全新的觀看距離呈現在臺灣歌迷眼前。此次展覽更試圖拆解一套逐漸影響全球流行文化的「韓國美學」。從K-POP舞台、視覺呈現、燈光影像，到藝術裝置與空間設計，娛樂、設計與藝術之間的界線逐漸模糊，而一場演唱會的視覺世界，也不再只是單一舞台設計的成果，而是由影像、聲音、材質、機械、空間與人的感受共同構成。

除了藝人實際使用的舞台物件，本展亦將大型演唱會幕後極少被看見的設計與製作過程帶進展場。展區更以 PSY 指標性大型演出為題，透過3組精密微縮模型，重新呈現演唱會主舞台的結構、空間與視覺設計，讓原本必須置身萬人場館才能完整觀看的巨型舞台，轉化成觀眾可以從不同角度仔細觀察的立體作品。

對長期跨足舞台藝術與視覺設計的策展人柳在憲而言，舞台從來不只是「做一個漂亮的背景」，而是將影像、聲音、燈光、空間與物件放入同一個系統中，建立觀眾完整的觀看與感受，展現出在世界級舞台演出的背後，如何建構出萬人共振的五感饗宴。

在9大展區中，柳在憲特別點名《SOUNDSCAPE》為整場展覽最具代表性的核心作品之一。作品從大自然最原始的聲音出發，逐步進入村落與城市的聲響，最終抵達數十萬人聚集於同一實體空間的集體場景，並透過 3D 沉浸式立體聲響與媒體藝術，重新建構人從個體走向群體的感官歷程。柳在憲表示，作品想談的其實是一個再日常不過的現象「當人們已經可以透過手機、串流、VR甚至AI看見所有內容時，為什麼還是願意走進演唱會、電影院、劇場與展覽？」柳在憲認為「因為有些東西『看見』並不等於『經歷』」一個舞台瞬間亮起的光、一件藝術裝置與人的真實距離、聲音在空間裡產生的震動，以及一群陌生人在同一個時間、同一個地方共同產生的情緒，都可能成為作品本身的一部分。《SOUNDSCAPE》也正是將「現場」本身轉化為創作媒介，讓觀眾親身體驗，成為一場大秀的一部分。此外，展覽更規劃了30 層動力雕塑等新媒體與動力藝術作品，延伸思考 AI 時代的創作價值。柳在憲說，AI 確實能大幅提升效率，甚至快速生成完整視覺世界，但創作者本身的創作方向與美感決策才是重點；當「做出漂亮畫面」變得愈來愈容易，真正決定作品是否成立的，也將回到創作者初衷，以及其文化背景、生活經驗與美感品味。

對於下一個世代的現場體驗，柳在憲預期，未來演唱會將逐漸突破固定場館，從能即時回應觀眾情緒與位置的裝置、動態建築到 3D 沉浸式體驗整合，甚至讓整座城市成為相互連動的智慧迴路，使演唱會從一次性的觀看活動，轉化為觀眾、科技與空間共同參與的線下平台，也與「潮臺北」將文化從場館延伸至城市的精神相互呼應。

《Return to Reality：Why Do We Gather Again？AI 時代，為什麼我們再次聚首現場？》文化展覽不僅一覽知名韓星舞台實品，更將帶領民眾體驗聲音、藝術、文化科技與舞台幕後，「潮臺北 × 潮首爾」讓那些曾在萬人舞台上一閃而過的瞬間，重新成為可以被近距離觀看與感受的文化記憶，臺北市政府不只把國際級內容帶進臺北，更期待讓音樂、藝術、科技與城市產生新的連結，透過一次次跨城市、跨文化與跨領域的交流，讓亞洲流行文化彼此碰撞，也讓臺北成為一座正在發生的流行文化現場。更多活動內容將陸續公布，詳細資訊請關注「潮臺北 TRENDY TAIPEI」官方網站與社群。

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