沙德爾颱風逼近北台灣 新北啟動防汛整備、滯洪池預先降水位

沙德爾颱風逼近北台灣，新北市水利局今開防汛整備會議，全面啟動超前部署應變機制，包括破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、防汛備料清點等，以降低颱風可能帶來的積淹水風險。

水利局表示，已於8月24日要求各區公所及相關單位加強側溝、雨水下水道系統清疏，並完成低地排水設施檢查，提前確認排水系統及相關防汛設施運作狀況。

為提升預警與應變效率，水利局也同步啟動智慧防汛監控，透過抽水站預抽作業及「新北市智慧防汛平台」，即時掌握降雨、水位及抽水站運轉情形，並結合「偵水志工」在地巡查，強化第一線防汛預警及災情掌握。

水利局指出，颱風期間若因排洪或安全需求必須關閉橫移門，也將提前透過新聞稿、電視跑馬燈、電子看板及媒體發布相關資訊，並同步規畫替代動線，降低對交通造成的影響。

水利局長宋德仁提醒，颱風期間民眾應持續留意中央氣象署最新天氣資訊及市府防災公告，非必要不要前往河川、水域及山區等高風險地區，以確保自身安全。

透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情提早應變，以因應颱風來襲。圖／新北市水利局提供

抽水機組（塔寮坑站）完成相關功能測試並確認正常運作。圖／新北市水利局提供

所轄各公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤。圖／新北市水利局提供