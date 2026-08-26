指南宮大火 卓榮泰：中央地方好好地談 視廟方需求提供協助

北市指南宮凌霄寶殿24日發生大火，現場付之一炬。行政院長卓榮泰今日前往視察時說，修復過程若需要經費、技術及文資相關協助，中央跟地方要好好地談，也看廟方有什麼實際需求，會盡力用最快速度恢復地方信仰中心。

卓榮泰今日前往木柵指南宮視察，但並未發布公開行程，各界關注，行政院對於指南宮大火會提供何種協助。

卓榮泰表示，指南宮對台北市民是非常重要的信仰中心，無論是家庭許由、校外教學或節慶活動，都把前往指南宮當作是一件慎重的事情；因此大火當晚，一聽聞指南宮發生火災事件，第一時間，他與消防署、內政部及廟方聯繫，初步瞭解狀況，也得知火災歷經3小時20幾分鐘後獲得控制，台北市府也積極瞭解。

卓榮泰指出，未來在修復過程中，不只是經費、技術協助，或是文化古蹟及文資各項需要，中央跟地方要好好地談，看廟方有任何實際需求。

他說，也許是眾神有保佑，大家人員都能平安，用最快速度讓台北市民這座信仰中心跟旅遊景點，這是共同的期待，也會盡力。