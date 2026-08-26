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影／不滿板殯經費說不清 藍議員喊清點人數 議會審查開不下去

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
不滿板殯經費說不清，國民黨議員周勝考喊清點人數，議會總決算審查最後散會。記者葉德正／攝影
不滿板殯經費說不清，國民黨議員周勝考喊清點人數，議會總決算審查最後散會。記者葉德正／攝影

新北市議會今天聯席審查2025度總決算，國民黨議員周勝考不滿民政局未能針對板橋殯儀館優化說明會費用提出清楚說明，現場提議清點出席議員人數，因現場人數未達法定三分之一，主席隨後宣布散會，過程引發藍綠議員互嗆，場面一度火爆。

周勝考昨天在議會質疑，市府舉辦板橋殯儀館優化說明會所需經費及支出科目不清楚，要求民政局今天提出完整說明。民政局雖回應相關經費是透過業務費支應，但周勝考今天對市府提供的資料仍相當不滿。

周勝考表示，板橋殯儀館涉及的不只是單一工程，而是新北市殯葬設施整體規劃問題，市府應完整公開相關預算究竟由哪個機關編列、經費來源、計畫名稱、工程項目、決策程序及預期效益，不能讓議員及地方居民對相關支出無從掌握。

周勝考今天當場提議清點出席議員人數，由於現場出席人數未達法定三分之一，主席因此宣布散會。清點過程中，藍綠議員也隔空互嗆。

民進黨議員黃淑君表示，國民黨只來兩名議員就要喊散會，國民黨議員不參與審查，形同不認同新北市政府的決算。

國民黨議團總召陳儀君則反嗆，民進黨議員也沒有全員出席，「五十步笑百步」，而且民進黨團總召也沒有到場，雙方針對出席人數及總決算審查互不相讓。

議員 殯儀館 科目

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